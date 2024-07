Kryzys w UK Najważniejsze zmiany finansowe w UK w lipcu 2024

Przedstawiamy najważniejsze zmiany finansowe, które wejdą w życiu w lipcu 2024 roku na terenie Wielkiej Brytanii. Co i w jaki sposób uderzy w nasze portfele? Co konkretnie się zmienia, na czym będzie można zyskać, a na czym stracimy? O czym trzeba pamiętać?

Tradycyjnie, z dokładnością do miesiąca na łamach “Polish Express” opisujemy zmiany finansowe, które zachodzą w UK. Co zmienia się w miesiącu, który właśnie się rozpoczął, czyli w lipcu 2024 roku? Co istotnego pod względem finansowym się wydarzy? O jakich zmianach, zdarzeniach czy terminach warto pamiętać? Czego nie można przegapić? Co wziąć pod uwagę planując swoje wydatki i budżet w najbliższym czasie? Zapraszamy do lektury!

1 lipca – nowy limit cen energii

W przyszły poniedziałek zacznie obowiązywać nowy limit cen energii, który został określony przez Ofgem na wysokości 1568 funtów. Zgodnie z nowym kwartalnym “price cap” obowiązującym w Anglii, Walii i Szkocji określającym maksymalną cenę za każdą jednostkę energii, możemy liczyć na obniżkę rachunków. Dzięki decyzji Ofgem przeciętne gospodarstwo domowe zużywające typową ilość gazu i energii elektrycznej zapłaci najniższy rachunek za energię od dwóch lat. Obniżenie pułapu cenowego przez Ofgem wpłynie na rachunki za gaz i energię elektryczną aż 29 milionów gospodarstw domowych

1 lipca – Lloyds podnosi opłaty za konta bankowe

Bank Lloyds podnosi miesięczne opłaty za niektóre ze swoich pakietowych kont bankowych. Opłata za prowadzenia konta Club Lloyds Silver wzrośnie z 10 funtów miesięcznie do 11,50 funta. Konto Club Lloyds Platinum zdrożeje z 21 funtów do 22,50 funtów miesięcznie.

17 lipca – dane o inflacji

Najnowsze dane dotyczące inflacji z ONS zostaną opublikowane 17 lipca. Inflacja jest miarą zmian cen w czasie. W najnowszej aktualizacji ONS ujawniono, że inflacja w końcu osiągnęła cel Banku Anglii wynoszący 2% w ciągu 12 miesięcy do maja. W najwyższym punkcie inflacja osiągnęła 11,1% w październiku 2022 r.

Po ogłoszeniu wysokości inflacji wszystkie oczy b ędą zwrócone na Bank Anglii, w kwestii obniżki stóp procentowych. Posiedzenie w tej kwestii odbędzie się 1 sierpnia. Obecnie stopa ta wynosi 5,25% i utrzymuje się na tym poziomie od sierpnia ubiegłego roku.

22 lipca – Barclaycard obniża wysokość minimalnej spłaty

Decyzja dotyczy większości kart Barclaycard, w tym Avios, Platinum i Rewards. Wysokość stawek obecnie wynosi 3,75% salda, 2,5% swojego salda plus odsetki lub 5 funtów. Po zmianach wyniesie 1% salda, 1% Twojego salda plus odsetki lub 5 funtów Jeśli dokonujesz tylko minimalnych spłat co miesiąc, według MSE spłata 1000 funtów zajęłaby dziewięć lat i osiem miesięcy, a łączna kwota odsetek wyniosłaby 699 funtów. Ale przy mniejszych stawkach wzrasta to do 19 lat i trzech miesięcy, a odsetki rosną do 1655 funtów.

23 lipca – konsultacje PIP dobiegają końca

Zakończenie konsultacji dotyczących potencjalnej reformy Personal Independence Payments (PIP), z którego korzysta około trzech milionów osób w Wielkiej Brytanii. DWP zaproponowało rozważenie ściślejszego powiązania ocen PIP ze stanem zdroawia danej osoby.

30 lipca – oferta Lloyds £175 na zamianę dobiega końca

W ty dniu Lloyds Bank wycofuje swoją ofertę 175 funtów dla klientów, którzy zmienią swoje konto na konto Club Lloyds. Oprócz gotówki posiadacze konta Club Lloyds mogą również wybierać spośród szeregu innych korzyści, w tym subskrypcji Disney+, biletów do kina Vue lub Odeon, subskrypcji czasopisma lub członkostwa w Coffee Club i Gourmet Society.

31 lipca – termin payment on account dla self-employment

Podatnicy, którzy pracują jako self-employed będą musieli dokonać „płatności na rachunek” (payment on account) do 31 lipca. Jest to rodzaj zaliczki na poczet podatku. W ciągu roku należy dokonać dwóch takich płatności – do północy 31 stycznia i do północy 31 lipca.

31 lipca – termin odnowienia ulgi Tax Credit

Jeśli korzystasz z ulgi Tax Credit, to masz czas do 31 lipca, aby odnowić swój wniosek. Jeśli nie otrzymałeś wniosku od HMRC pocztą, nadal możesz zadzwonić i poprosić o ich wysłanie. Osoby ubiegające się o ulgę podatkową muszą odnawiać swój wniosek każdego roku – w przeciwnym razie ryzykują wstrzymaniem wypłaty świadczenia.