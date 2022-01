Najważniejsze informacje dla samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Publikujemy darmowy e-book

Każdego roku wielu z nas niechętnie siada do rozliczenia podatkowego. Im bliżej jednak ostatecznego terminu, tym większe pojawia się w nas napięcie związane z dopełnieniem tej formalności. Im więcej mamy jednak wiedzy na ten temat, tym mniej czasu i energii zabiera nam sama procedura. Z myślą o samozatrudnionych, którzy muszą jeszcze zmobilizować się, aby rozliczyć się z fiskusem przygotowaliśmy specjalny poradnik, darmowy e-book "Samozatrudnienie w Anglii - najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia".

Jak co roku styczeń w Wielkiej Brytanii jest miesiącem ważnym dla samozatrudnionych, którzy muszą dopełnić wszystkich formalności związanych z rozliczeniem podatkowym. Terminem złożenia zeznania podatkowego jest 31 stycznia, jednak wyjątkowo w tym roku HMRC zdecydowało się na wyznaczenie także drugiego terminu – 28 lutego.

Oznacza to, że samozatrudnieni, którzy spóźnią się z zeznaniem podatkowym do końca stycznia, mogą – bez groźby kar finansowych – rozliczyć się do końca lutego. Czas jednak szybko ucieka, a z rozliczeniem podatkowym nie warto czekać do ostatniej chwili, dlatego postanowiliśmy opublikować darmowy e-book z poradami dla osób samozatrudnionych.

Znajdziecie w nim m.in. informacje o tym, kto powinien złożyć deklarację Self-Assessment, jakie są programy księgowe, z których możemy skorzystać, a także jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać pomoc finansową w ramach Time to Pay Arrangements dla tych, którym brakuje na opłacenie podatku. Z e-booka dowiecie się także, co zmienia dla samozatrudnionych w UK system Making Tax Digital. Przedstawiamy Wam zatem garść przydatnych informacji i zachęcamy do lektury.

POBIERZ DARMOWY E-BOOK - NIE CZEKAJ Z ROZLICZENIEM PODATKU