Najtańszy supermarket w UK - sprawdź, gdzie zrobisz najtańsze zakupy!

Jak wynika z regularnych analiz przeprowadzonych przez specjalistyczny magazyn "The Grocer", który porównuje ceny artykułów codziennego użytku w supermarketach na terenie UK, jedna z sieci retail pozostaje bezkonkurencyjna.

Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że w zestawieniu przygotowanym przez "The Grocer" na pierwszym miejscu zameldował się Lidl. Popularna niemiecka sieć marketów na brytyjskim rynku nie ma sobie żadnej konkurencji pod względem cen. Jeśli ktoś chce zrobić codzienne zakupy przede wszystkim tanio, to swoje kroki powinien skierować właśnie tam. W ramach rzeczonego zestawienia porównywano koszyk przykładowych 33 produktów. Badanie zostało przeprowadzone przez "tajemniczych klientów", którzy wizytowali różne sklepy, zlokalizowane w różnych częściach kraju, sprawdzając ceny i dostępność. Biorąc pod uwagę taką metodologię Lidl znakomicie wypada w zestawieniach "Grocera".

Gdzie na codzienne zakupy wydamy najmniej?

W 2021 roku cena przykładowego koszyka w Lidlu wyniosła 41.25 funta. Dzięki temu minimalnie udało się wyprzedzić innego niemieckiego gracza na rynku retail, a mianowicie Aldi, które osiągnęło wynik 45,12 funta. Na trzecim miejscu uplasowała się Asda (£61.69), a następnie mamy Iceland (£63.27), M&S/Ocado (£65.83), Morrisons (£65.90), Sainstbury`s (£66.77), Tesco (£67.46), a zestawienie zamyka Waitrose (£75.80).

Oto, jak graficznie przedstawia się to zestawienie:

Ranking supermarketów w UK

Dane, które prezentujemy dotyczą rocznej średniej, liczonej do 27 września 2021 roku.

Warto w tym miejscu dodać, że Lidl nie tylko nie ma sobie równych w zestawieniu przygotowanym przez "Grocera". Jak wynika z regularnych raportów przygotowywanych przez organizację "Which?" pod kątem najniższych cen produktów spożywczych w UK lider jest tylko jeden i jest nim właśnie niemiecka sieć.

Która sieć ma najbardziej korzystne ceny?

A jak Polacy odnieśli się do kwestii robienia zakupów w UK? Jak wynika z komentarzy, które piszecie na naszym profilu na FB cena nie zawsze jest najważniejsza. "Ja nie rozumiem fenomenu Lidla i Aldi. Towar o wątpliwej jakości, a ludzie kupują go za względu na cenę. Ja lubię Morrisons i M&S, jeśli musze już robić zakupy żywnościowe w markecie. Najlepszą jakość i tak dostaniemy w małych lokalnych sklepach, od lokalnych producentów" - to z kolei opinia pani Kariny.

"Marks & Spencer - nie jest tanio, ale za jakość trzeba zapłacić. Wcześniej robiłam zakupy w Tesco jednak zdecydowanie wybieram M&S. Raz w tygodniu jeżdżę też na farmę i kupuję świeże owoce, warzywa, ryby, mięso i najlepszą szynkę, plus jajka od kaczki są pyszne" - dodaje pani Anna.