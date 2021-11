Najtańsze i najdroższe domy w Anglii - który sprzedał się za 20 tys., a który za 38 milionów funtów

Fot: Pixabay

Dzięki ostatnim badaniom dotyczącym rynku nieruchomości możemy przekonać się o ogromniej przepaści cenowej między najbardziej ekskluzywnymi domami na Wyspie, a najtańszymi lokalami dostępnymi w Wielkiej Brytanii.

Najdroższy dom sprzedany w ciągu ostatnich trzech miesięcy na terenie Anglii i Walii był wart - bagatelka! - 38 milionów funtów, podczas gdy najtańszy kosztował zaledwie 20 000 funtów. Tak prezentują się wyniki badania przeprowadzonego przez Mirror's Reach Data Unit, dotyczące okresu od lipca do września 2021. Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror" najdroższe domy sprzedane w tym okresie obejmowały między innymi dworek za 38 milionów funtów zlokalizowany w Holland Park w Londynie oraz nieruchomość wartą 13,5 miliona funtów na Holford Road w Camden, również w stolicy. Ranking pięciu najdroższych nieruchomości prezentuje się następująco:

38 milionów funtów - 39 Phillimore Gardens, Londyn 13,5 miliona funtów - 3 Holford Road, Camden, Londyn 13 milionów funtów - The Garden Maisonette, 53 Holland Park, Londyn 11,5 miliona funtów - 43 Onslow Gardens, Kensington and Chelsea, Londyn 10,5 miliona funtów - Apartament 609, The Knightsbridge Apartments, Londyn

Ile kosztował najdrożej sprzedany dom w UK w ostatnim czasie?

Co znajduje się na przeciwległym biegunie? Nieruchomości sprzedawane za niewielki ułamek horrendalnych cen powyżej:

20 000 funtów - 12 Randolph Street, Bishop Auckland, hrabstwo Durham 21 000 funtów - 28 Johnson Street, Eldon Lane, Bishop Auckland, hrabstwo Durham 21 000 funtów - 8 Charlaw Terrace, Sacriston, hrabstwo Durham 22 000 funtów - 37 King Street, Middlesbrough, hrabstwo Redcar and Cleveland 22 000 funtów - 15 Dent Street, Hartlepool

Ile zapłacono za najtańszy?

Średnie ceny domów w Wielkiej Brytanii wzrosły o 10,6% w ciągu roku, licząc od sierpnia 2021 roku, jak wynika z oficjalnych danych Urzędu Statystyk Krajowych (Office for National Statistics). W ostatnim czasie mamy jednak do czynienie z spowolnieniem tempa drożenia nieruchomości na Wyspach. Do czerwca 2021 mieliśmy do czynienia z najbardziej dynamicznym wzrostem cen w tym zakresie.

Według analiz Rightmove, od początku 2020 roku aż 71% lokalizacji w Wielkiej Brytanii osiągnęło rekordowe ceny domów i mieszkań. Obecnie średnia cena nieruchomości w UK sięgnęła 338 462 funtów, co stanowi rekordowy wzrost ogólnokrajowy o 5,8 proc.