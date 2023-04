Najtańsza sieć supermarketów w UK w marcu 2023 roku. Gdzie najbardziej opłaca się robić zakupy?

Gdzie w marcu najbardziej opłacało się robić zakupy spożywcze? „Polish Express” po raz kolejny sprawdza, w których supermarketach w poprzednim miesiącu obowiązywały najniższe ceny. Czy coś zmieniło się w rankingu najtańszych sklepów w porównaniu do poprzednich miesięcy?

Najtańszy supermarket w UK w marcu 2023 roku

W dobie kryzysu kosztów utrzymania w UK wszyscy po dwakroć się zastanawiamy, zanim wsadzimy do koszyka konkretne produkty. Szukając oszczędności, warto jest mieć świadomość, które supermarkety oferują produkty spożywcze w najniższych cenach. Zadanie to ułatwiają nam eksperci Which?, którzy co miesiąc przygotowują zestawienie najtańszych sklepów za poprzedni miesiąc. W marcu organizacja konsumencka Which? porównała ceny 41 popularnych artykułów spożywczych w największych sieciach handlowych i, jak się okazało, na czele po raz dziesiąty z rzędu uplasował się niemiecki dyskont Aldi. Standardowy koszyk zakupowy obejmujący 41 produktów spożywczych kosztował w marcu £72,54, podczas gdy w Lidlu cena ta oscylowała wokół £72,79, a w znacznie droższym supermarkecie Waitrose wyniosła £92,55.







Najnowsze rezultaty w zasadzie nie zaskakują – niemieckie dyskonty wypadają pod względem cen zdecydowanie najlepiej, a różnica w standardowym koszyku zakupowym między Aldi i Lidlem wyniosła zaledwie 25 p. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się w momencie, gdy porównanie objęło koszyk zakupowy w Aldi i koszyk w zazwyczaj najdroższym supermarkecie Waitrose, ponieważ tutaj różnica wyniosła aż £20.

Z kolei w zestawieniu największych supermarketów w UK (z wyłączeniem niemieckich dyskontów Aldi i Lidla), obejmującym 137 artykułów (41 artykułów z tzw. „małego koszyka” i kolejnych 96), w tym markowe produkty takie jak papier toaletowy Andrex i ser Cathedral City, najtaniej wypadła ASDA. Tzw. „duży koszyk”, zawierający nie tylko produkty spożywcze, ale też na przykład produkty gospodarstwa domowego, kosztował w marcu w ASDA £343,91. Na kolejnym miejscu uplasował się supermarket Sainsbury's, gdzie duży koszyk można było dostać w cenie £353,16, a najgorzej pod tym względem znów wypadł Waitrose, gdzie za taki koszyk trzeba było zapłacić £385,74 – aż o £41,83 więcej niż w ASDA.

Supermarkety mogą się bardziej postarać, jeśli chodzi o obniżkę cen?

Eksperci Which? uważają, że duże brytyjskie supermarkety nie robią wystarczająco dużo, aby wesprzeć swoich klientów podczas kryzysu związanego z kosztami życia. Niedrogie, podstawowe produkty spożywcze nie tylko powinny być dostępne we wszystkich oddziałach sieci, w tym w mniejszych sklepach ogólnospożywczych, ale też powinny być one porządnie opatrzone cenami jednostkowymi, by klienci mogli w łatwy sposób ustalić najlepszą cenę do jakości. - Wiemy, że ludzie cierpią z powodu najgorszego kryzysu kosztów utrzymania od dziesięcioleci, a ceny żywności i napojów gwałtownie wzrosły bez względu na to, gdzie robimy zakupy. Jednak nasza comiesięczna analiza [cen] w supermarketach pokazuje, że można zaoszczędzić 20 funtów na koszyku codziennych artykułów spożywczych w najtańszym supermarkecie w porównaniu z najdroższym – mówi Ele Clark, redaktor ds. sprzedaży detalicznej Which?

Najtańsze zakupy w lutym – które sieci oferowały najlepsze ceny?

Poniżej przypominamy Wam, jak ceny w supermarketach kształtowały się w lutym, zarówno w odniesieniu do małego, jak i dużego koszyka zakupowego.

Wyniki rankingu Which? dotyczącego najtańszych supermarketów w UK w lutym 2023 roku:

(Koszyk zakupowy – 43 produkty)

1. Aldi - £74,81

2. Lidl - £77,50

3. Sainsbury's - £85,25

4. Tesco - £85,32

5. Asda - £85,81

6. Morrisons - £89,01

7. Ocado - £89,96

8. Waitrose - £96,59

Wyniki rankingu Which? dotyczące najtańszego dużego koszyka zakupowego (z wyłączeniem dyskontów) w UK w lutym 2023 roku:

(Duży koszyk zakupowy – 139 produktów)

1. Asda - £355.29

2. Sainsbury's - £358.77

3. Morrisons - £371.86

4. Tesco - £376.95

5. Ocado - £382.54

6. Waitrose - £396.58

Zakupy na przestrzeni ostatnich miesięcy – gdzie w UK było najtaniej?

Poniżej z kolei przytaczamy dla Was dane dotyczące najtańszych zakupów w styczniu 2023 roku i grudniu 2022 roku. Zobaczcie, jak ceny w supermarketach kształtowały się zimą i co się od tego czasu zmieniło.

Cena małego koszyka zakupowego (45 produktów) w styczniu 2023 roku w UK:

1. Aldi - £82,03

2.Lidl - £84,07

3. Tesco - £93,80

4. Asda - £95,32

5. Sainsbury's - £95,65

6. Morrisons - £96,58

7. Ocado - £100,87

8. Waitrose - £107,71

Cena dużego koszyka zakupowego (144 produkty) w styczniu 2023 roku w UK:

1. Asda - £363,29

2. Sainsbury's - £375,84

3. Tesco - £376,72

4. Morrisons - £379,13

5. Ocado - £392,43

6. Waitrose - £408,72

Cena małego koszyka zakupowego (48 produktów) w grudniu 2022 roku w UK:

1. Aldi - £81,63

2. Lidl - £83,24

3. Tesco - £93,42

4. Asda - £93,44

5. Sainsbury's - £95,71

6. Morrisons - £97,12

7. Ocado - £102,87

8. Waitrose - £112,62

Cena dużego koszyka zakupowego (149 produktów) w grudniu 2022 roku w UK:

1.Asda - £355.62

2. Sainsbury's - £368.97

3. Tesco - £375.97

4. Morrisons - £377.81

5. Ocado - £386.68

6. Waitrose - £406.95



