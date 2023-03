Najtańsza sieć supermarketów w UK w lutym 2023 roku. Gdzie warto jest teraz robić zakupy?

Gdzie w lutym można było zrobić najtańsze zakupy spożywcze? „Polish Express” po raz kolejny sprawdza, w których supermarketach w poprzednim miesiącu obowiązywały najniższe ceny. Czy coś zmieniło się w rankingu najtańszych sklepów w porównaniu do poprzednich miesięcy?

W czasie kryzysu kosztów utrzymania liczy się każdy funt

W dobie obecnego kryzysu kosztów utrzymania na Wyspach wszyscy po dwakroć oglądamy każdego funta, zanim zdecydujemy się go wydać. Szukając oszczędności, warto jest mieć świadomość, które supermarkety oferują produkty spożywcze w najniższych cenach. Zadanie to ułatwiają nam eksperci Which?, którzy co miesiąc przygotowują zestawienie najtańszych sklepów za poprzedni miesiąc. W lutym organizacja konsumencka Which? porównała ceny 43 popularnych artykułów spożywczych w ośmiu największych sieciach handlowych, a mianowicie w Aldi, Lidlu, Sainsbury's, Tesco, Asda, Morrisons, Ocado i Waitrose. I, jak się okazało, na czele po raz dziewiąty z rzędu uplasował się niemiecki dyskont Aldi, gdzie standardowy koszyk zakupowy kosztował średnio £74,81.





Najtańsze supermarkety w UK

Koszyk zakupowy obejmujący 43 popularne artykuły spożywcze ponownie okazał się najtańszy w Aldi, gdzie cena za wszystkie produkty wyniosła w lutym £74,81. Co ciekawe, było to aż o czyli o £21,78 mniej, niż cena tego samego koszyka zakupowego w supermarkecie Waitrose. Tuż za Aldi uplasował się kolejny niemiecki dyskont Lidl, z ceną za koszyk zakupowy rzędu £77,50. Na podium znalazła się także sieć Sainsbury's, gdzie za te same, standardowe 43 produkty, trzeba było zapłacić średnio £85,25.

A oto pełne wyniki rankingu Which? dotyczącego najtańszych supermarketów w UK w lutym 2023 roku:

(Koszyk zakupowy – 43 produkty)

1. Aldi - £74,81

2. Lidl - £77,50

3. Sainsbury's - £85,25

4. Tesco - £85,32

5. Asda - £85,81

6. Morrisons - £89,01

7. Ocado - £89,96

8. Waitrose - £96,59

Duży koszyk zakupowy – gdzie najtaniej kupimy nie tylko produkty ”grocery”?

Za każdym razem, gdy Which? analizuje poziom cen w poszczególnych sieciach sklepów w UK, przygotowuje de facto dwa zestawienia. Pierwszym jest mały koszy zakupowy, obejmujący wyłącznie produkty spożywcze - „grocery”. Z kolei drugie badanie, dotyczące tzw. dużego koszyka, obejmuje nie tylko produkty spożywcze, ale też na przykład produkty gospodarstwa domowego. Co natomiast istotne, to to, że druga analiza nie obejmuje popularnych dyskontów, a jedynie supermarkety.

Poniżej prezentujemy pełne wyniki rankingu Which? dotyczące najtańszego dużego koszyka zakupowego (z wyłączeniem dyskontów) w UK w lutym 2023 roku:

(Duży koszyk zakupowy – 139 produktów)

1. Asda - £355.29

2. Sainsbury's - £358.77

3. Morrisons - £371.86

4. Tesco - £376.95

5. Ocado - £382.54

6. Waitrose - £396.58

Najtańsze zakupy w UK w poprzednich miesiącach

A jak wyglądały ceny w poszczególnych supermarketach w poprzednich miesiącach? Zobaczmy!

Cena małego koszyka zakupowego (48 produktów) w grudniu 2022 roku w UK:

1. Aldi - £81,63

2. Lidl - £83,24

3. Tesco - £93,42

4. Asda - £93,44

5. Sainsbury's - £95,71

6. Morrisons - £97,12

7. Ocado - £102,87

8. Waitrose - £112,62

Cena dużego koszyka zakupowego (149 produktów) w grudniu 2022 roku w UK:

1.Asda - £355.62

2. Sainsbury's - £368.97

3. Tesco - £375.97

4. Morrisons - £377.81

5. Ocado - £386.68

6. Waitrose - £406.95

Cena małego koszyka zakupowego (45 produktów) w styczniu 2023 roku w UK:

1. Aldi - £82,03

2.Lidl - £84,07

3. Tesco - £93,80

4. Asda - £95,32

5. Sainsbury's - £95,65

6. Morrisons - £96,58

7. Ocado - £100,87

8. Waitrose - £107,71

Cena dużego koszyka zakupowego (144 produkty) w styczniu 2023 roku w UK:

1. Asda - £363,29

2. Sainsbury's - £375,84

3. Tesco - £376,72

4. Morrisons - £379,13

5. Ocado - £392,43

6. Waitrose - £408,72

„Wiele osób, które kiedyś kupowały produkty markowe, teraz kupuje produkty marki własnej, które są nie tylko tańsze, ale mają podobną lub lepszą jakość niż produkty markowe. Tylko i****a kupuje markowe produkty” – w takich słowach wyniki najnowszego rankingu komentuje jeden z internautów. A wtóruje mu inny, mówiąc: „Wszystkie [produkty] są drogie, gdy dostajesz produkt, który kosztował 1 funta, a teraz kosztuje 1,25 funta, a 6 pint mleka [3,5 litra – przyp.red.] jest droższe niż benzyna, gdy firmy paliwowe nie obniżają swoich cen, a zarabiają miliardy i gdy ten rząd torysów nic z tym nie robi”



