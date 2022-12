Najtańsza sieć supermarketów w UK w listopadzie 2022 roku — gdzie najkorzystniej robić zakupy? [ranking]

Gdzie można zrobić najtańsze zakupy spożywcze, mieszkając w Wielkiej Brytanii? Regularnie na łamach „Polish Express” sprawdzamy, w którym z marketów w UK są najkorzystniejsze ceny. W naszych raportach opieramy się o najbardziej rzetelne analizy przygotowane przez ekspertów organizacji prokonsumenckiej „Which?”.

Nikt chyba nie ma żadnych wątpliwości, iż w dobie obecnego kryzysu kosztów utrzymania bardziej niż kiedykolwiek ludzie na Wyspach szukają oszczędności, szczególnie w perspektywie swoich codziennych zakupów spożywczych. Jak wygląda ranking najtańszych sieci handlowych w UK za miniony miesiąc, czyli za listopad 2022 roku? Na naszych łamach prezentujemy wyniki analiz przeprowadzonych przez „Which?”.

Pierwsza z nich dotyczy zakupów „grocery”, czyli koszyka typowych, codziennych zakupów spożywczych w najbardziej popularnych „sieciówkach” na Wyspie. Druga z kolei odnosi się do robienia zakupów „tygodniowych”, obejmujących nie tylko „spożywkę”, ale także inne produkty gospodarstwa domowego czy dania gotowe, żywność przetworzoną. Dodajmy również, iż w tym pierwszym rankingu brane są pod uwagę nie tylko supermarkety, ale również dyskonty, a w tym drugim — już tylko supermarkety.

Najtańsze zakupy spożywcze w UK

Od dłuższego czasu na Wyspie najtańszą ofertę pod względem koszyka codziennych zakupów spożywczych oferują niemiecki dyskonty. W minionym miesiącu w rywalizacji ośmiu największych brytyjskich sieci retail, biorąc pod uwagę koszyk składający się z 48 popularnych artykułów spożywczych, mieliśmy tego samego triumfatora, co ostatnio. Po raz kolejny Aldi nie dało szans konkurencji. Niemiecki dyskont wygrał ranking ze średnią ceną £77.21 za codzienne „grocery” (we wrześniu suma ta wyniosła prawie dwa funty mniej, bo £75.61).

Należy także wskazać na różnicę dzielącą najtańszy market z tym, w którym ceny są najwyższe. Jak się okazuje, w listopadzie sięgnęła ona prawie 27 funtów (było to konkretnie £26.90). Za taki sam koszyk zakupów w sklepie sieci Waitrose zapłacimy średnio £104.11 więcej. Dodajmy, iż we wrześniu różnica ta była nieco mniejsza i wyniosła £23.79 (znów, w relacji do Waitrose z ceną na poziomie £99.40).

Jaki działający w UK supermarket okazał się najtańszy w listopadzie 2022 roku?

Jak wygląda pełen ranking i kolejność marketów po Aldi? Na drugim miejscu uplasował się drugi niemiecki dyskont, czyli Lidl, gdzie za koszyk przykładowych 48 produktów średnio płacimy £78.57. Najniższy stopień podium jest dla Tesco z ceną na poziomie £87.60, a następnie mamy Asdę (£87.66) i Sainsbury's (£89.85). Szóste miejsca to Morrisons (£93.49) siódme jest Ocado (£96.09), a listę zamyka wspomniane wyżej Waitrose (£104.11), które jako jedyne w listopadzie przekroczyło granicę 100 funtów.

Oto pełne zestawienie:

Aldi - £77.21

Lidl - £78.57

Tesco - £87.60

Asda - £87.66

Sainsbury`s - £89.85

Morrisons - £93.49

Ocado - £96.09

Waitrose - £104.11

Gdzie wydamy najmniej?

Poza powyższym zestawieniem tradycyjnie „Which?” przygotowało także porównanie większego koszyka, czy wręcz wózka zawierającego 149 różnych produktów (48 artykułów z pierwszego oraz 101 nowych produktów). Zawierał on większą liczbę markowych artykułów, takich jak papier toaletowy Andrex i ser Cathedral City. Nie zawsze można je znaleźć w supermarketach dyskontowych, więc w tym porównaniu nie uwzględniono Aldi ani Lidla. Jak rozkład cenowy prezentował się w tym przypadku?

Najtaniej było w Asdzie z przeciętną ceną za wózek pełen zakupów na poziomie £355.34. Sieć ta od stycznia 2022 roku pozostaje bezkonkurencyjna w tym względzie. Następnie mamy Sainsbury's, które jest droższe o £11.49, a cały wózek kosztuje £366.83. Trzecie miejsce zostało zajęte przez Tesco (£375.90), a później po kolei mamy Morrisons (£377.83), Ocado (£380.44) i Waitrose (£393.37).

Oto pełne zestawienie:

Asda - £355.34

Sainsbury`s - £366.83

Tesco - £375.90

Morrisons -£377.83

Ocado - £380.44

Waitrose - £393.37

Oto najnowszy ranking supermarketów w Wielkiej Brytanii

„Nikt nie chce przepłacać za podstawowe artykuły spożywcze, zwłaszcza w okresie przygotowań do sezonu świątecznego, kiedy budżety wielu gospodarstw domowych będą napięte. Nasze ustalenia pokazują, że podczas gdy ceny rosną, niektóre supermarkety są znacznie droższe niż inne” - komentowała redaktorka ds. handlu detalicznego w „Which?” Reena Sewraz.

„Oprócz wyboru supermarketu, który ogólnie jest tani, inne sposoby oszczędzania obejmują zamianę produktów markowych na produkty własnej marki supermarketu, trzymanie się listy zakupów i opieranie się pokusie skorzystania ze specjalnych ofert, których wcale nie potrzebujesz”.

