Najtańsza sieć supermarketów w UK w kwietniu 2022 roku [RANKING]

Grafika: Which?

Jak co miesiąc, sprawdzamy gdzie najkorzystniej robić swoje codzienne zakupy mieszkając w UK. Opierając się na danych dostarczonych przez prokonsumencką organizację "Which?" przygotowaliśmy ranking za miesiąc kwiecień 2022. Mamy nadzieję, że dzięki naszym raportom będziecie w stanie zaoszczędzić kilka funtów!

Co miesiąc prezentuje ona rankingi dotyczące sieci handlowych w UK, wskazując która z nich pozostaje najtańsza w danym okresie. Jak wyglądała sytuacja w minionym miesiącu? Zapraszamy do lektury!

Nie będziemy nikogo trzymać w niepewności, tylko napiszemy wprost - na miano najtańszego marketu na Wyspach po raz piąty z rzędu zasłużył sobie Lidl. Przykładowy koszyk 18 produktów spożywczych, kupowanych w ramach codziennych zakupów w sklepie należącym do niemieckiej sieci kosztował £25.92. Lidl minimalnie wyprzedził Aldi, który kosztował £26.66, a na trzecim miejscu uplasowała się sieć Asda (£28.46). Na drugim biegunie znajduje się Waitrose, będące najdroższą siecią w przypadku robienia codziennych zakupów, z przykładowym koszykiem kosztującym £35.06.

Gdzie najtaniej robić zakupy mieskając w UK?

Oto pełne zestawienie:

Aldi - £25.92

Lidl - £26.66

Asda - £28.46

Sainsbury‘s - £30.73

Ocado - £30.75

Tesco - £31.01

Morrisons - £31.19

Waitrose - £35.06

Jaki brytyjski supermarket okazał się najtańszy w minionym miesiącu?

To jednak nie wszystko! "Which?" analizuje nie tylko zakupy typu "grocery", ale również nieco większe koszyki produktów. Druga kategorii odnosi się do zakupów "tygodniowych", obejmujących nie tylko "spożywkę", ale także produkty gospodarstwa domowego czy dania gotowe, żywność przetworzoną. Wśród 63 różnych produktów znajduje się wybór markowych artykułów, takich jak ser Cathedral City i herbata Twinings, które nie zawsze są dostępne w dyskontach. Ranking w tej drugiej kategorii wygląda tak:

Asda - £132.81

Sainsbury‘s - £138.58

Morrisons - £139.65

Tesco - £145.92

Ocado - £147.35

Waitrose - £149.82

Tę kategorię po raz kolejny "wygrywa" sieć Asda. Dodajmy, iż jest on już od 28 miesięcy najtańszym supermarketem głównego nurtu (bez dyskontów), zdobywając tytuł co miesiąc od stycznia 2020 roku. Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem sięgnęła w kwietniu 17.01 funta.

Warto w tym miejscu podać, iż według ośrodka sondażowego Kantar ceny artykułów spożywczych były w kwietniu 2022 roku o 5,9% wyższe niż rok temu, co oznacza największy wzrost tego typu od grudnia 2011 roku. Średni rachunek za żywność w skali całego roku może w 2022 wzrosnąć nawet o 271 funtów