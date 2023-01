Najtańsza sieć supermarketów w UK w grudniu 2022 roku — najtańsze zakupy zrobimy w... [ranking]

To już ostatnia edycja rankingu najtańszych sieci działających w brytyjskiej branży retail za rok 2022. Który z supermarketów na Wyspach okazał się najtańszy, mówiąc oględnie? Zapraszamy do lektury!

W dobie obecnego kryzysu kosztów utrzymania bardziej niż kiedykolwiek ludzie na Wyspach szukają oszczędności, szczególnie w perspektywie swoich codziennych zakupów spożywczych. Jak wygląda ranking najtańszych sieci handlowych w UK za miniony miesiąc, czyli za grudzień 2022 roku? Na naszych łamach prezentujemy wyniki dwóch analiz przeprowadzonych przez ekspertów z „Which?”.

Najtańsze zakupy spożywcze na Wyspie

W pierwszej z nich przyglądamy się zakupom „grocery”. W grudniu składało się na niego 48 pozycji tworzących zestaw produktów kupowanych podczas typowych, codziennych zakupów spożywczych. W drugiej analizie uwzględniono większe zakupy, powiedzmy tygodniowe, które obejmują nie tylko „spożywkę”, ale także inne produkty gospodarstwa domowego czy dania gotowe, żywność przetworzoną. Dodajmy również, iż w tym pierwszym rankingu brane są pod uwagę nie tylko supermarkety, ale również dyskonty, a w tym drugim — już tylko supermarkety.

Aldi okazało się najtańsze w zakupach „grocery”. Cena koszyka 48 produktów w niemieckim dyskoncie wyniosła 81,63 GBP. Konkurencyjny Lidl osiągnął wynik o 1,61 GBP wyższy (83,24 GBP). Najwięcej zapłacimy w Waitrose — tu „grocery” wyniesie nas aż 112,62 GBP, co czyni tę sieć prawie 31 funtów droższą niż Aldi. Z „wielkiej czwórki” supermarketów Tesco pozostaje najtańsze (93,42 GBP).

Jaki działający w UK supermarket okazał się najtańszy w grudniu 2022 roku?

Oto pełne zestawienie:

1. Aldi - £81.63

2. Lidl - £83.24

3. Tesco - £93.42

4. Asda - £93.44

5. Sainsbury's - £95.71

6. Morrisons - £97.12

7. Ocado - £102.87

8. Waitrose - £112.62

Dodajmy w tym miejscu, iż w 2022 roku Aldi przez siedem kolejnych miesięcy, od czerwca do grudnia oferował najniższą cenę codziennych zakupów spożywczych. Wcześniej, to Lidl był najbardziej korzystny pod tym względem, konkretnie od stycznia do maja, przez okres pięciu miesięcy. Jak widać niemieckie sieci w tym zakresie „rządzą” w UK i nie mają konkurencji.

Poza powyższym zestawieniem tradycyjnie „Which?” przygotowało także porównanie większego koszyka, czy wręcz wózka zawierającego 149 różnych produktów (48 artykułów z pierwszego oraz 101 nowych produktów). Zawierał on większą liczbę markowych artykułów, takich jak papier toaletowy Andrex i ser Cathedral City. Nie zawsze można je znaleźć w supermarketach dyskontowych, więc w tym porównaniu nie uwzględniono Aldi ani Lidla. Jak rozkład cenowy prezentował się w tym przypadku?

Gdzie można zaoszczędzić najwięcej?

Najmniej za wózek z takimi zakupami zapłacimy w markecie należącym do sieci Asda. Cena w tym przypadku wyniosła 355,62 GBP. Jednocześnie oznacza to, że przez wszystkie 12 miesięcy w roku 2022 Asda oferowała najlepsze ceny i można o niej napisać, że była najtańszym „tradycyjnym” supermarketem. Drugie miejsce przypadło Sainsbury's (368,97 GBP), a trzecie — Tesco (375,97 GBP).

Oto pełne zestawienie:

1.Asda - £355.62

2. Sainsbury's - £368.97

3. Tesco - £375.97

4. Morrisons - £377.81

5. Ocado - £386.68

6. Waitrose - £406.95

Oto najnowszy ranking supermarketów w Wielkiej Brytanii

„Zważywszy, że ceny żywności i napojów wywierają ogromną presję na budżety domowe, nie jest zaskoczeniem, że wiele osób zwraca się do dyskontów, takich jak Aldi i Lidl. Nasze badania pokazują, że mogą zaoszczędzić do 31 funtów na typowych zakupach” - komentowała redaktorka ds. handlu detalicznego w „Which?”, Reena Sewraz.

„Oprócz wyboru supermarketu, który ogólnie jest tani, możesz zaoszczędzić na inne sposoby, zastępując markowe produkty tańszymi produktami własnej marki i trzymając się listy zakupów. »Which?« uważa, że wszystkie supermarkety są w stanie naprawdę pomóc najbardziej dotkniętym gospodarstwom domowym, zapewniając każdemu łatwy dostęp do podstawowych, niedrogich produktów spożywczych w pobliskim sklepie [...]” - podsumowała Sewraz.

