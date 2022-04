Najtańsza sieć supermarketów w UK - gdzie w marcu 2022 robić zakupy? [RANKING]

Grafiki: Which?

Tradycyjnie, sprawdzamy gdzie najkorzystniej robić swoje codzienne zakupy mieszkając w UK. Opierając się na danych dostarczonych przez prokonsumencką organizację "Which?" przygotowaliśmy ranking za marzec 2022. Mamy nadzieję, że dzięki naszym raportom będziecie w stanie zaoszczędzić kilka funtów!

Najnowsza edycja raportu dotyczy marca 2022 roku. Gdzie na codzienne zakupy wydamy najmniej? Która z wielkich sieci retail ma najbardziej korzystne ceny? Jakie są między nimi cenowe różnice? Wszystkiego tego dowiecie się z naszego artykułu! Dane, na których się opieramy, pochodzą z raportów przygotowanych przez brytyjską organizację strzegąca praw konsumentów "Which?". Co miesiąc prezentuje ona rankingi dotyczące sieci handlowych w UK, wskazując która z nich pozostaje najtańsza w danym okresie. Jak wyglądała sytuacja w minionym miesiącu? Zapraszamy do lektury!

Trzeci miesiąc z rzędu niemiecka sieć Lidl utrzymuje się na szczycie zestawienia przygotowanego przez "Which?". Za przykładowy koszyk zakupów zawierający 21 artykułów żywnościowych (to popularne zakupy "grocery") przy kasie zapłacono 26,83 funta. Drugie miejsce przypadło konkurencyjnej niemieckiej sieci. W Aldi za te same produkty musieliśmy zapłacić zaledwie 31 pensów więcej, więc różnica między obiema marketami pozostaje niewielka.

Gdzie najtaniej robić zakupy mieskając w UK?

Oto pełne zestawienie:

Lidl - £26.83

Aldi - £27.14 (31 pensów różnicy w stosunku do Lidla)

Asda - £28.63 (£1.80 różnicy)

Sainsbury‘s - £29.39 (£2.56 różnicy)

Tesco - £30.30 (£3.47 różnicy)

Ocado - £31.24 (£4.41 różnicy)

Morrisons £31.53 (£4.70 różnicy)

Waitrose £36.04 (£9.21 różnicy)

Jaki brytyjski supermarket okazał się najtańszy w minionym miesiącu?

To jednak nie wszystko. "Which?" analizuje nie tylko zakupy"grocery", ale również nieco większe koszyki produktów. Druga kategorii odnosi się do zakupów "tygodniowych", obejmujących nie tylko "spożywkę", ale także produkty gospodarstwa domowego czy dania gotowe, żywność przetworzoną. Ranking w tej drugiej kategorii wygląda tak:

Asda - £128.60

Sainsbury‘s - £135.16

Morrisons - £136.21

Tesco - £140.65

Ocado - £144.01

Waitrose - £148.78

Asda z koszykiem produktów w cenie 128,60 funta była najtańszym z tradycyjnych supermarketów. Była o 20,16 funta tańsza niż najdroższy supermarket, czyli Waitrose. Niestety, w tym zakresie nie jest możliwe porównanie cen marketów z dyskontami, ponieważ te same produkty nie zawsze są dostępne u każdego sprzedawcy. Dodajmy, iż Asda jest od 27 miesięcy najtańszym supermarketem głównego nurtu (bez dyskontów), zdobywając tytuł co miesiąc od stycznia 2020 roku.