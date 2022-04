Najstarszy na świecie pingwin świętuje 32. urodziny! Co Rosie dostała od pracowników zoo w East Yorkshire?

Fot. YouTube

32-letnia Rosie jest prawdopodobnie najstarszym pingwinem Humboldta na świecie. Pracownicy Sewerby Zoo w East Yorkshire postanowili z tej okazji należycie uhonorować solenizantkę.

Rosie to prawdziwy ewenement wśród pingwinów, jeśli chodzi o długość życia. Pingwiny Humboldta, zwane też pingwinami peruwiańskimi, żyją średnio 15-20 lat (w naturze ptaki zamieszkują zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej). W niewoli pingwiny dożywają nieco późniejszego wieku, z uwagi na brak obiektywnych zagrożeń, w tym polujących na nie drapieżników. Ale 32 lata dla pingwina to już prawdziwy ewenement, dlatego przypuszcza się, że przebywająca w Sewerby Zoo w East Yorkshire Rosie jest obecnie najstarszym pingwinem na świecie.

Urodziny pingwina z przytupem

Z okazji niezwykłych, 32. urodzin, Rosie została przez pracowników zoo należycie uhonorowana. W „przyjęciu urodzinowym” wzięły udział jej dzieci - Twinnie, Webster i Flip Flop, a także wnuk Pickle. Pracownicy zoo udekorowali ogrodzenie, założyli na nim specjalne chorągiewki oraz zrobili dla solenizantki pełen ryb „tort” z arbuza.

- Rosie spędza teraz dużo czasu śpiąc, ze względu na swój wiek… karmimy ją ręcznie, żeby nie musiała konkurować z innymi pingwinami w basenie – mówi jeden z opiekunów o wiekowym już ptaku.

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody pingwiny Humboldta są zaliczane do gatunków zagrożonych, a ich populacja stale się zmniejsza. Na wolności żyje obecnie mniej niż 24 000 dorosłych osobników. Ptaki żyją w północnym Chile i Peru i są w stanie pływać pod wodą z prędkością nawet do ok. 50 km na godzinę.