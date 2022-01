Najstarsza wolontariuszka WOŚP w 2022 roku zbierała pieniądze w Anglii

Fot: Instagram @zycie_zaczyna_sie_po_90

95-letnia imigrantka z Polski mieszkająca w UK w 2021 roku była najstarszą wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Anna Kusiak w zeszłym roku zebrała aż 167 tysięcy złotych! Czy pobiła ten - jakby nie patrzeć! - rekordowy wynik w 2022 roku?

Życie zaczyna się po "trzydziestce", "czterdziestce", a może... dziewięćdziesiątce?! Nasza rodaczka od przeszło dekady żyjąca na Wyspach udowadnia, że nigdy nie jest zbyt późno, aby zacząć spełniać swoje marzenia. Anna Kusiak ma obecnie 95 lata, ale wcale nie przeszkadza jej to w podbijaniu mediów społecznościowych oraz aktywnym życiu. Prowadzony przez nią profil na Instagramie "zycie_zaczyna_sie_po_90" jest obserwowany przez ponad 80 tysięcy osób! Oprócz swojej obecności w social mediach, nasza rodaczka wzorem nieżyjącego już Sir Thomasa Moore`a, zaangażowała się w działalność charytatywną. W 2021 roku, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowała się w zbieranie pieniędzy na pomoc dla polskiej służby zdrowia. Udało jej się zebrać zawrotną kwotę 167 tysięcy złotych!

W tym roku również postanowiła zbierać środki na WOŚP. Jak jej poszło?

Życie zaczyna się po... 90-tce!

Orkiestra gra nie tylko w Polsce, ale także w 29 innych krajach, również w Wielkiej Brytanii. Nie mamy pewności, ale wszystko na to wskazuje, że 95-letnia pani Anna jest najstarszą wolontariuszką WOŚP, która w tym roku kwestowała pod szyldem "Przejrzyj na oczy", zbierając pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

"Pamiętajcie - skończone 95 lat nie przeszkadza w tym, by dalej marzyć i snuć plany. I również takim Moim Wielkim Marzeniem jest, by udało się pobić Zeszłoroczny Rekord - by udało się zebrać jeszcze Większą Kwotę" - pisała pani Anna na swoim Instagramie. Czy jej się to udało? Niestety, na razie jeszcze tego nie wiemy!

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 30. Do tej pory zebrano w sumie ponad 1,5 miliarda złotych. WOŚP kupiła i przekazała 66 150 urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce. W 2020 roku szacowało się, że co piąty sprzęt w szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2021 roku zebrano prawie 127,5 mln zł i wszystko wskazuje, że w tym roku rekord ten zostanie pobity. Według wstępnych danych suma za rok 2022 sięgnie 136 mln złotych!