Najsłynniejsza brytyjska „beneficiara” poleci po świętach na wakacje do Hiszpanii. Twierdzi, że musi odpocząć od dzieci

Fot. YouTube

Marie Buchan to bodaj najsłynniejsza matka żyjąca z zasiłków w UK, która nie tylko nie ukrywa faktu korzystania z pomocy państwa, ale wręcz się nim chwali. Media obiegła jednak właśnie wiadomość, że Marie Buchan desperacko potrzebuje odpocząć od dzieci, z którymi, na skutek pandemii, spędziła blisko rok pod jednym dachem.

O Marie Buchan zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy kobieta, będąca matką ośmiorga dzieci, pochwaliła się w mediach, że każdego roku pobiera zasiłki w wysokości blisko 30 tys. funtów. Brytyjka nie kryła też, że chodzi na imprezy i często wyjeżdża z dziećmi na wycieczki, a także, przy jednej okazji, że planuje kupić rodzinie konia. W zeszłym roku natomiast kobieta wyznała w mediach, że zdecydowała się na operację powiększenia piersi w Turcji, w cenie 2500 funtów, z której ostatecznie... nie była zadowolona.

Nic dziwnego, że po tych wszystkich historiach, okraszonych butnymi i bezrefleksyjnymi komentarzami dotyczącymi korzystania z pomocy państwa, Marie Buchan została okrzyknięta... najsłynniejszą „beneficiarą” UK.

Wychowanie dzieci w pandemii

W tym tygodniu 39-letnia Marie Buchan postanowiła o sobie przypomnieć i wyznała w mediach, że po Świętach Bożego Narodzenia planuje samotny urlop w Hiszpanii. Wszystko to dlatego, że musi odpocząć od swoich dzieci, z którymi z powodu pandemii przebywała pod jednym dachem nieprzerwanie od blisko roku. Brytyjka pożaliła się również, że rząd „zapomniał o rodzinach pozostających na zasiłkach”, w związku z czym ona potrzebuje „przerwy”. - O osobach korzystających z pomocy państwa, takich jak ja, matce ośmiorga dzieci, zapomniano. Ja nie mogłam się 'wyłączyć' i wiem, że będzie to bardzo negatywnie komentowane, ale zamierzam to zrobić. Wszyscy potrzebujemy przerwy, a dla mnie to będzie czas z przyjaciółmi i na jadanie w restauracjach – wyznała szczerze Brytyjka.