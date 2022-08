Najsilniej popierające Brexit regiony są najmocniej uzależnione od handlu z UE

Jak wykazały badania, te regiony w Wielkiej Brytanii, które najmocniej opowiadały się za Brexitem, są jednocześnie najbardziej zależne od UE w zakresie eksportu.

Jak wykazały badania przeprowadzone przez organizację handlową Make UK, te regiony Wielkiej Brytanii, które opowiedziały się za Brexitem, teraz stają się coraz bardziej zależne od UE w zakresie eksportu swoich produktów. Jak czytamy na łamach "The Guardian", w raporcie, opartym na kwartalnych danych z prognoz dotyczących produkcji, mierzących wyniki w zakresie produkcji, zamówień, zatrudnienia i intencji inwestycyjnych, stwierdzono, że UE pozostaje „w przeważającej mierze dominującym” miejscem docelowym dla eksportu produkcji przemysłowej UK. Analiza danych z 2021 roku przeprowadzona przez firmę konsultingową BDO pokazuje, że 49% brytyjskiego eksportu trafia do właśnie do krajów tworzących Wspólnotę.

Co ciekawe, Irlandia Północna, która głosowała przeciwko Brexitowi, ale ma dostęp do unijnego rynku dzięki regulacjom zawartym w NI Protocol, pod względem gospodarczym jest najbardziej zależna od UE. Aż 63% całego eksportu przechodzi przez jej granicę do Republiki Irlandii i dalej, do krajów unijnych.

Cóż za paradoks!

Co ciekawe, niektóre z regionów Wielkiej Brytanii, które głosowały za Brexitem, odnotowały największy wzrost udziału eksportu produkcji, który trafia do państw UE już po opuszczeniu struktur unijnych. W Walii liczba ta wzrosła z 58% do 60% w latach 2020-2021, północno-wschodnia Anglia odnotowała wzrost z 56% do 58%, w East Midlands mamy wzrost z 48% do 51%, a ten aspekt we wschodniej Anglii poszedł w gorę z 46% do 48%. Walia zajmuje drugie miejsce pod względem ogólnego eksportu towarów z UE, a za nią plasują się północno-wschodnia Anglia oraz Yorkshire i Humber.

"Pomimo deklaracji o globalnej Wielkiej Brytanii, historia pokazuje, że geografia jest zawsze głównym wyznacznikiem naszego handlu" – powiedziała Verity Davidge, dyrektor ds. polityki w Make UK. "UE zawsze pozostanie głównym miejscem docelowym eksportu dla producentów, którzy wydają się coraz bardziej, a nie mniej, uzależnieni od niej jako rynku" – dodała.

Regiony najmocniej nawołujące do wyjścia z Unii są najmocniej od Unii uzależnione

Raport Regional Manufacturing Outlook 2022 wykazał, że warunki produkcji poprawiły się we wszystkich regionach i środkach, odzwierciedlając odbicie po pandemii, oparte na „powyżej normalnej” reakcji konsumentów na ponowne otwarcie gospodarki. Ostatnio dane pokazują dalszy wzrost w pierwszej połowie tego roku. Pojawia się jednak ostrzeżenie przed potencjalną stabilizacją, ponieważ problemy z podażą i wzrost cen energii wywierają presję na produkcję i popyt konsumencki.

