Najpopularniejsze kierunki turystyczne 2022. Dwa polskie miasta znalazły się w najnowszym rankingu

Fot. Getty

W 2022 roku podróżowanie powraca do normy pełną parą. Przez dwa lata pandemii rankingi najpopularniejszych kierunków turystycznych ulegały gwałtownym zmianom, co było bezpośrednio związane z restrykcjami. Teraz jednak turyści powoli wracają do przedpandemicznych upodobań. Dokąd zatem chcą wybrać się na wakacje w tym roku?

Powrót do normalności po pandemii potwierdzają pojawiające się w tym roku rankingi popularności kierunków turystycznych. Dlaczego potwierdzają one powrót do normalności? Ponieważ po dwóch latach dość nietypowych zestawień, tegoroczne rankingi są już bardziej podobne do tych sprzed pandemii, wskazując, że upodobania turystów stają się znów bardziej przewidywalne i typowe.

Dokąd turyści chcą jeździć na wakacje?

Jeden z ostatnich rankingów najpopularniejszych kierunków turystycznych 2022 został przygotowany przez brytyjską firmę Euromonitor. Firma ta każdego roku publikuje zestawienie 100 najchętniej wybieranych przez turystów miast świata. Pod uwagę brane są tu takie czynniki, jak:

liczba odwiedzających

infrastruktura

zrównoważony rozwój

atrakcje turystyczne

bezpieczeństwo i zdrowie

sytuacja ekonomiczna.

Ranking najpopularniejszych miast świata 2022

Jak wygląda tegoroczny ranking najpopularniejszych kierunków turystycznych? W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się następujące miasta:

Paryż, Francja Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Amsterdam, Holandia Madryt, Hiszpania Rzym, Włochy Berlin, Niemcy Nowy Jork, USA Londyn, Wielka Brytania Monachium, Niemcy Barcelona, Hiszpania.

Jak widać, aż osiem pozycji z pierwszej dziesiątki zajęły miasta krajów europejskich. Co może być też ciekawe dla Polaków, w zestawieniu 100 najpopularniejszych kierunków turystycznych 2022 znalazły się dwa polskie miasta. Warszawa uplasowała się na miejscu 53., a Kraków na miejscu 69.