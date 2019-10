Najnowszy sondaż: Tylko 20 proc. Brytyjczyków wierzy w to, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października!

Tylko 20 proc. Brytyjczyków wierzy w to, że do Brexitru dojdzie 31 października

Trudno nie zauważyć, że Brytyjczyków ogarnia w związku z Brexitem coraz większy defetyzm. Najnowszy sondaż wykazał, że zaledwie 20 proc. mieszkańców Wysp wierzy jeszcze w to, że do Brexitu dojdzie 31 października.

Po tym, jak Unia Europejska dosyć chłodno przyjęła propozycje Borisa Johnsona odnośnie granicy w Irlandii, w UK maleje liczba ludzi wierzących jeszcze w to, że Wielka Brytania może opuścić Wspólnotę 31 października. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez BMG Research na zlecenie dziennika „The Independent” wynika, że wiary w rychły Brexit nie straciło jeszcze tylko 20 proc. Brytyjczyków. Tymczasem w powodzenie sprawy nie wierzy aż 58 proc. ankietowanych, a 22 proc. nie jest pewna, ale raczej przewiduje kolejne wydłużenie procesu Brexitu.

Wraz z kolejnymi działaniami podejmowanymi przez rząd, w społeczeństwie brytyjskim rośnie także niezadowolenie z przywództwa Borisa Johnsona. O ile w sierpniu akcje podejmowane przez premiera nie podobały się 41 proc. mieszkańców Wysp, o tyle w sierpniu ich liczba wzrosła do 45 proc., a w październiku już do 54 proc. Jednocześnie tylko 34 proc. Brytyjczyków jest zdania, że Boris Johnson jest zdolny do doprowadzenia Brexitu do końca, podczas gdy nie wierzy w to aż 46 proc. z nich.

- Im bliżej jest do terminu 31 października, tym nasze badania jaśniej pokazują, że znaczna większość społeczeństwa sceptycznie odnosi się do perspektywy zawarcia przez rząd umowy ze swoim europejskim odpowiednikiem. A równie uderzające jest to, do jakiego stopnia zwolennicy 'Remain' uważają, że do porozumienia może nie dojść. Takiego zdania jest aż 72 proc. zwolenników 'Remain' i tylko 12 proc. z nich sądzi, że porozumienie z UE może zostać osiągnięte na czas – mówi Robert Struthers, odpowiedzialny za najnowsze badanie BMG Research.