Najnowszy sondaż: Liberalni Demokraci z największym poparciem wśród Brytyjczyków

Fot. Getty

Na czele najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych znaleźli się... Liberalni Demokraci. To duże zaskoczenie, biorąc pod uwagę jeszcze niedawną pozycję partii Vince'a Cable'a na brytyjskiej scenie politycznej.

Brexit i niedawne wybory do Parlamentu Europejskiego doprowadziły do silnych przetasowań na brytyjskiej scenie politycznej. Według najnowszego sondażu YouGov przygotowanego na zlecenie „The Times” największą sympatią wyborców cieszą się obecnie Liberalni Demokraci, którzy mogą liczyć na 24 proc. poparcia. Tuż za nimi uplasowała się Partia Brexit, z 22 proc. poparcia, natomiast Partia Konserwatywna i Partia Pracy zajęły ex aequo miejsce trzecie, z 19 proc. poparcia.

Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów Partia Brexit znacznie straciła po wyborach do Parlamentu Europejskiego, co tylko dowodzi, że głosy oddane na ugrupowanie Nigela Farage'a były w dużej mierze głosami sprzeciwu dla partii rządzącej, która nie doprowadziła do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w terminie (przypomnijmy, że Partia Brexit uzyskała 31,6 proc. głosów i 29 mandatów w PE). Tymczasem Liberalni Demokraci zyskali od tygodnia 4 pkt. proc. - teraz cieszą się poparciem rzędu 24 proc., a w wyborach do PE otrzymali 20 proc. głosów, uzyskując tym samym 16 mandatów.

To jest ostateczny dowód na to, że Liberalni Demokraci powracają do gry. Nasza kampania dotycząca powstrzymania Brexitu i naprawienia [spraw w] Wielkiej Brytanii podoba się milionom wyborców, których zawiodły dwie główne partie – powiedział Ed Davey, główny kandydat do objęcia schedy po obecnym przywódcy Vincie Cable'u.

Z najnowszych danych wynika także, że brytyjskie partie polityczne otrzymały w ostatnich miesiącach znacznie mniej darowizn, niż w 2018 r. Ogółem wszystkie partie polityczne dostały w okresie od 1 stycznia do 31 marca tego roku £6 835 235 z donacji, czyli aż o £3,7 mln mniej niż w ostatnich trzech miesiącach roku poprzedniego. Zmniejszona ilość darowizn to przede wszystkim efekt spadku poparcia dla Partii Konserwatywnej, która do tej pory cieszyła się sporym i stałym poparciem sponsorów.