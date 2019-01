Najnowszy raport: Polacy w UK nie planują powrotu do Polski. Chyba że za wynagrodzenie powyżej 5 000 zł

Powrót do Polski

Zgodnie z grudniowym raportem NBP pensja, która skusiłaby polskich imigrantów do powrotu do kraju, musiałaby wynieść ponad 5 tysięcy złotych. Dla porównania minimalna pensja Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii wynosi w przeliczeniu... 6 tysięcy złotych.

Mimo Brexitu Polacy mieszkający na Wyspach bardziej zainteresowani są pozostaniem w UK niż powrotem do Polski. O wiele korzystniejszą alternatywą jest także dla nich wyjazd do innych krajów Unii Europejskiej, np. Niemiec.

Najnowszy raport NBP nie pozostawia złudzeń premierowi Morawieckiemu, który wielokrotnie apelował do brytyjskiej Polonii, aby wracała do kraju i będzie musiał pogodzić się z tym, że wielu Polaków mieszkających na Wyspach zdecyduje się pozostać w UK mimo Brexitu lub wybierze wyjazd do innego kraju europejskiego.

Za jakie wynagrodzenie wrócilibyście do kraju? Zobaczcie dysproporcje w zarobkach w Polsce i innych krajach Europy!

Zgodnie z raportem NBP polskich imigrantów żyjących nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także innych krajach UE może skłonić do powrotu pensja, z której wysokości w Polsce mogą cieszyć się nieliczni, czyli ponad 5 tys. zł. Wymagania polskich emigrantów i tak nie są wygórowane, gdyż w Wielkiej Brytanii zarabiają oni średnio (w przeliczeniu) 6 tys. zł, w Irlandii natomiast 6,8 tys zł, w Holandii 6,2 tys. zł, a w Niemczech 6,9 tys.

Jak poinformowali analitycy NBP:

- Najbardziej zbliżonych zarobków w Polsce, do tego ile zarabiają za granicą, oczekują Polacy w Wielkiej Brytanii. Średnio zadeklarowali oni, że satysfakcjonowałoby ich wynagrodzenie o około 15 proc. niższe od tego, jakie otrzymują za granicą. W pozostałych krajach Polacy byli skłonni zrezygnować z większej części swojego wynagrodzenia na emigracji, na rzecz powrotu do Polski.

Jakie są jednak polskie realia warto się przekonać zapoznając się z badaniami GUS, zgodnie z którymi 20 proc. osób w Polsce zarabiających najlepiej w roku 2016 otrzymywało pensję w wysokości 5,4 tys. zł brutto. Wynika z tego zatem, że to, co w Polsce jest luksusem, w Wielkiej Brytanii jest płacą minimalną.

