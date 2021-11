Najnowszy film Wojtka Smarzowskiego „Wesele” od 12 listopada w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Sam reżyser twierdził, że jego najnowszy film „Wesele” może być w Polsce zakazany. Czy jednak faktycznie jest tak obrazoburczy? Już niebawem mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii będą mogli przekonać się o tym sami wybierając się do kin.

Od 12 listopada w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii będzie wyświetlany najnowszy film Wojtka Smarzowskiego „Wesele”. Sam reżyzer mówi o nim: „to najtrudniejszy film, jaki zrobiłem. Z racji obranego tematu, przypuszczam też, że najważniejszy”.

„Wesele” Smarzowskiego w brytyjskich kinach

Najnowsze „Wesele” Smarzowskiego nie jest wcale kontynuacją jego przeboju z 2004 roku, o czym przekonuje zarówno reżyser, aktorzy jak i producent.

- Jest kilka wspólnych elementów: temat, miejsce akcji, fakt, że jest to polskie wesele. Tym razem pole jego działania jest jednak o wiele szersze. O ile tamto „Wesele” było socjologicznym obrazkiem polskiego społeczeństwa, jego norm, przyzwyczajeń, tradycji, teraz dochodzi jeszcze do tego opozycja: Polacy a inni, obcy. (…) Wesele jest wdzięcznym tematem, bo już w obrębie dwóch rodzin spotykamy bardzo różnych ludzi. Jedni osiągnęli sukces, inni pozostali pariasami. W tej wybuchowej mieszance może się wiele zdarzyć na poziomie społecznym, psychologicznym, osobistym, historycznym. To miejsce, gdzie po wypiciu toastu weselnego ludziom otwierają się serca i usta. Czasem ktoś się zakocha, czasem ktoś kogoś zabije – mówi Andrzej Chyra grający w filmie.

O czym jest nowe „Wesele” Smarzowskiego?

Jak przekonuje sam reżyser, jego najnowszy film „to film o pamięci, a tak naprawdę o niepamięci”.

- Wszystkie moje filmy wynikają z niezgody na coś. Do „Wesela” dojrzewałem od czasu przeczytania książki „Sąsiedzi” Jana Tomasza Grossa. Nie byłem wtedy gotowy, by zrobić taki film. Pomyślałem jednak, że nie ma narodu, który nie posiadałby w historii kart, o których chciałby zapomnieć. Niczym nie różnimy się od innych krajów i o jednej z takich kart opowiada właśnie „Wesele”– dodaje reżyser.

„Wesele” Smarzowskiego w brytyjskich kinach

Od 12 listopada „Wesele” Smarzowskiego pojawi się w brytyjskich kinach. Więcej informacji o filmie znajdziedzie na: ukfilmy.pl

Przedstawiamy listę kin, w których można zobaczyć najnowsze dzieło polskiego reżysera:

ODEON UK POKAZY 12 LISTOPADA

ANDOVER

AYLESBURY

BASINGSTOKE

BATH

BELFAST

BIRMINGHAM

BIRMINGHAM BROADWAY PLAZA

BLACKPOOL

BLANCHARDSTOWN

BOURNEMOUTH

BRACKNELL

BRAEHEAD

BRIDGEND

BRIGHTON

BRISTOL

CARDIFF

CAVAN

CHATHAM

CHELMSFORD

COLCHESTER

COVENTRY SKYDOME

CREWE

DARLINGTON

DERBY

DUDLEY

DUNDEE (Douglas Field)

DUNFERMLINE

DURHAM

EAST KILBRIDE

EDINBURGH FORT KINNAIRD

EDINBURGH LOTHIAN RD

EDINBURGH WEST

EXETER

GLASGOW QUAY

GREENWICH

GUILDFORD

HARROGATE

HATFIELD

HAYMARKET

HEREFORD

HOLLOWAY

HUDDERSFIELD

HULL

KETTERING

KILMARNOCK

KINGSTON

LEEDS THORPE PARK

LEEDS-BRADFORD

LEICESTER

LINCOLN

LIVERPOOL ONE

LIVERPOOL SWITCH ISLAND

LLANELLI

LONDON HOLLOWAY

LONDON WIMBLEDON

LONDON UXBRIDGE THE CHIMES

LONDON LEE VALLEY

MAIDENHEAD

MAIDSTONE

MANCHESTER GREAT NORTHERN

MANSFIELD

METROCENTRE

MILTON KEYNES STADIUM

NEWARK

NEWCASTLE EAST

NORWICH

NUNEATON

OLDHAM

ORPINGTON

OXFORD

PRESTON

ROCHDALE

SHEFFIELD

SOUTH WOODFORD

SOUTHAMPTON

SOUTHEND

STAFFORD

STOKE-ON-TRENT

STREATHAM

SWADLINCOTE

SWANSEA

TAMWORTH

TAUNTON

TELFORD

TRAFFORD CENTRE

TROWBRIDGE

TUNBRIDGE WELLS

WARRINGTON

WEST BROMWICH

WESTON SUPER MARE

WIMBLEDON

WORCESTER

WREXHAM

CINEWORLD 12-17 LISTOPADA

ABERDEEN

BASILDON

BOLTON

BRAINTREE

CASTLEFORD

FELTHAM

GLOUCESTER

HEMEL

HIGH WYCOMBE

HUNTINGTON

IPSWICH

JERSEY

LUTON

NEWPORT SP

PLYMOUTH

RUSHDEN

SHEFFIELD

WEMBLEY

SHOWCASE PETERBOROUGH UK - 12,13,14 Listopada

SHOWCASE READING

SAVOY CINEMAS UK 12,13,14 Listopada

NOTTINGHAM

BOSTON

WORKSOP

DONCASTER

GRANTHAM

CORBY