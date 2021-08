Najnowszy darmowy e-book dotyczący Universal Credit. Co warto wiedzieć na temat zasiłków w UK?

Ze względu na nietypową sytuację, w której znajdujemy się już od ponad roku i fakt, że w dużej mierze ma ona wpływ na nasze finanse, postanowiliśmy wydać zaktualizowany darmowy e-book dotyczący Universal Credit.

Z najnowszego e-booka dowiecie się, jakie zmiany wprowadzono w ostatnim czasie w systemie zasiłków i w jaki sposób rząd postanowił pomóc osobom w trudnych sytuacjach finansowych w czasie pandemii.

Zasiłki w UK

Oprócz dodatku do Universal Credit na czas kryzysu istnieją także inne formy pomocy finansowej także w ramach systemu zasiłkowego, jednak nie wszyscy o nich wiedzą, a jak wynika z najnowszych danych – prawie połowa osób pobierających UC nie otrzymuje pełnej kwoty zasiłku. Z tą myślą też postanowiliśmy opublikować nasz e-book.

Wsparcie dla potrzebujących

W obecnym kryzysie bardziej niż kiedykolwiek mieszkańcy Wysp potrzebują wsparcia – także finansowego. Jak pokazują najnowsze badania, pandemia u wielu osób wywołała lęki, stres oraz depresję, w tej sytuacji także mogą liczyć one na pomoc państwa wnioskując o zasiłek PIP. Jak to zrobić i kto się do niego kwalifikuje – tego także dowiecie się z naszego e-booka.

Ponadto znajdziecie w nim także aktualizacje dotyczące takich zasiłków jak Housing Benefit, Child Benefit czy Carer’s Allowance. Poznacie również 10 najczęstszych przyczyn utraty zasiłków. Bądźcie na bieżąco i zapoznajcie się z najnowszymi informacjami zebranymi w poradniku.

