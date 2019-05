Najnowsze dane Home Office: Już 600 000 imigrantów z UE aplikowało o settled status, w tym 28 214 Polaków

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Home Office o status osoby osiedlonej (settled status) aplikowało już ponad 600 000 obywateli UE. Niezależni inspektorzy twierdzą jednak, że system wymaga ulepszenia.

Główny niezależny inspektor ds. granic i imigracji (ICIBI), David Bolt uważa, że system aplikacyjny dotyczący settled status wymaga poprawy. Zalecił on przeprowadzenie siedmiu ulepszeń, wśród których znalazło się m.in. poświęcenie większej uwagi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz tym, które odwołują się od decyzji wydanej przez Home Office.

Uwagi inspektora pojawiły się po tym, gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało najnowsze dane dotyczące tego, ilu imigrantów z UE aplikowało do tej pory o settled status. Biorąc pod uwagę trzy fazy testowe od sierpnia ubiegłego roku, do kwietnia tego roku wniosek o status osoby osiedlonej złożyło ponad 600 000 obywateli UE.

Zgodnie z ustaleniami rządu imigranci z UE, którzy chcą zachować swoje obecne prawa także po Brexicie, powinni aplikować o settled status do czerwca 2021 roku w przypadku, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską z zawartą umową, lub do grudnia 2020 roku, jeśli dojdzie do twardego Brexitu.

Home Office twierdzi, że jest zadowolone z wyników – okazuje się, że 95 proc. osób aplikujących bez problemu udowodniło swoją tożsamość korzystając z aplikacji telefonicznej. Z tego 75 proc. zrobiło to w 10 minut. Niestety system aplikacyjny dla niektórych jest problematyczny, zwłaszcza gdy ubiegają się oni o tzw. „pre-settled status”.

Z danych ujawnionych przez ministerstwo wynika, że najwięcej wniosków o settled status wpłynęło od Rumunów (37 742), Włochów (28 575) oraz Polaków (28 214). Ponadto 11 583 aplikacje zostały złożone przez obywateli Francji i 10 825 przez obywateli Niemiec.

