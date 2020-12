Najnowsza kampania NHS przypomina, żeby nie ignorować przewlekłych problemów z brzuchem

artykuł sponsorowany

Osoby z przewlekłymi bólami brzucha, które trwają powyżej trzech tygodni, oraz problemami tj.: biegunka, wzdęcia, czy inny dyskomfort w okolicach brzucha powinny zbadać się w kierunku nowotworu - zaleca NHS Public Health England w kampanii „Help Us, Help You” („Pomóż nam, pomóż sobie”).

Najnowsze badania dowiodły, że z powodu pandemii koronawirusa, statystycznie ponad 4 osoby na 10, zwlekają ze zgłoszeniem się po pomoc (1). Niestety takie opóźnienie może mieć poważne konsekwencje w przypadku niektórych nowotworów. Statystyki pokazują, że rak jamy brzusznej jest wykrywany w 25% przypadków wszystkich rozpoznań i stanowi 30% wszystkich zgonów z powodu nowotworu (2).

Szpitale wdrożyły szczególne środki zapobiegawcze, aby pacjenci mogli bezpiecznie przebadać się i leczyć, m. in. poprzez uruchomienie w całym kraju specjalnych ośrodków chronionych przed koronawirusem. Wprowadziły także inny rodzaj leczenia wymagającego mniejszej liczby wizyt w szpitalu, co sprawiło, że chroniony jest układ odpornościowy pacjentów z rakiem.

Czołowi lekarze angielscy namawiają, żeby nie zwlekać i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu (GP) jeśli masz jakiekolwiek obawy i zapewniają nas, że lokalne ośrodki medyczne zaadoptowały specjalne plany dotyczące bezpieczeństwa, aby ludzie mogli cały czas korzystać z dostępnych badań i leczenia.

Dr Philippa Kaye, lekarka pierwszego kontaktu (GP), u której został zdiagnozowany rak jelita mówi:

„Jako lekarka i osoba, u której zdiagnozowano raka jelita, znam sprawę z dwóch stron i mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli doświadczasz problemów z brzuchem przez kilka tygodni, Twój lekarz pierwszego kontaktu chciałby o tym wiedzieć. W większości przypadków to nie będzie nic poważnego, ale jeśli to nowotwór, to dostępnych jest wiele opcji leczenia. Im wcześniej zdiagnozowany nowotwór, tym lepiej. Niektórzy moi pacjenci nie przychodzą do kliniki, bo boją się koronawirusa. Jednak NHS opracował takie środki osrożności, że możesz się czuć bezpieczny. Zatem proszę Cię, przyjdź do nas na wizytę.”

Dr Yvonne Doyle, dyrektor medyczna Public Health England dodaje:

„Zbyt wielu z nas ignoruje swoje ciało i jego znaki. Mówimy sobie: to nic takiego, nie chcemy sprawiać problemów. Jednak, jeżeli masz przewlekłe problemy z brzuchem, to może być to oznaka raka, może nowotworu jelit, może nerek czy raka jajnika. To ważne, żeby zdiagnozować problem tak szybko, jak to jest możliwe. Myśl pozytywnie, kontroluj swoje zdrowie, zgłoś się do lekarza. Nasz NHS zaadoptował wszystkie serwisy tak, abyś mógł się czuć bezpieczny.”

Visit nhs.uk/cancersymptoms for more information. Odwiedź stronę, aby uzyskać więcej informacji: nhs.uk/cancersymptoms