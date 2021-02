Najmłodszy terrorysta w historii UK uniknie pójścia do więzienia

Najmłodszy terrorysta w historii Wielkiej Brytanii nie trafi do więzienia - 16-latek z Kornwalii, który przyznał się do 12 różnych wykroczeń związanych w działalnością terrorystyczną, nie zostanie pozbawiony wolności.

W londyńskim Old Bailey sędzia Mark Dennis nie zdecydował się wysłać nastolatka za kratki. Podjął decyzję o dwuletnim wyroku w ramach Youth Rehabilitation Order (YRO). Nastolatek, którego danych personalnych nie ujawniono, ma na swoim koncie w sumie 12 różnych wykroczeń związanych z działalnością terrorystyczną. Swój pierwszy podręcznik do budowania "domowych bomb" pobrał w sieci w wieku zaledwie 13 lat. Oprócz tego, jak podaje serwis BBC zbierał skrajnie prawicowe materiały i wyrażał rasistowskie, homofobiczne i antysemickie poglądy na różnych platformach w internecie w okresie 2018 do lipca 2019.

16-latek z Kornwalii został najmłodszym terrorystą w UK

Jak ustalono podczas śledztwa miał być przywódcą brytyjskiego ramienia obecnie zakazanej neonazistowskiej organizacji terrorystycznej zwanej Feuerkrieg Division. Działalnością w ramach tej organizacji zajmował się głównie przez internet, z domu... swojej babci. To właśnie on zrekrutował 16-letniego Paula Dunleavy`ego, który w zeszłym roku został skazany na pięć i pół roku więzienia przez Birmingham Crown Court.

"Wiek jest niepokojącym czynnikiem, ale jego zachowanie zdradza dojrzałość wykraczającą poza jego oficjalną metrykę" - komentował kwestię młodego wieku prokurator Naomi Parsons. Jak wynikało z zaszyfrowanych wiadomości grupa nastoletnich terrorystów sposobiła się do organizacji "białego dżihadu". Miał on polegać po prostu na mordowaniu przedstawicieli innych ras, niż biała.

Pierwsze przestępstwo popełnił w wieku 13 lat

Z kolei adwokat broniący nastoletniego terrorysty zwracał uwagę, że chłopak miał "po prostu okropne dzieciństwo" i że wszystko, co robił, miało na celu "uzyskanie aprobaty" innych.

Nastolatek z Kornwalii swój wyrok usłyszał za pośrednictwem łącza wideo z sądem. Siedział obok swojej babci.