Najlepszy prezent walentynkowy - mąż kupił żonie Bugatti za 12 mln złotych!

Fot: Facebook

Czy to najlepszy prezent na Walentynki? Zapomnijcie o czekoladkach i kwiatach! Niejaka Alice otrzymała unikalny egzemplarz super-samochodu Bugatti Chiron Sport wart przynajmniej 3,2 miliona dolarów!

Słynny francuski producent ekskluzywnych samochodów sportowych ujawnił, że złożono zamówienie na wyjątkowy prezent z okazji przedwczorajszego dnia zakochanych. Zamówienie to zostało dokonane przez prawdopodobnie mieszkańca Wielkiej Brytanii, ponieważ pośrednikiem był dealer samochody H.R. Owen Bugatti zlokalizowany właśnie na Wyspie. Na specjalne życzenie klienta Bugatii przygotowało spersonalizowaną edycją różowo-białego Chirona w wersji Sport. Wszystko wskazuje na to, że był to "upominek" walentynkowy od męża dla żony o imieniu Alice. To właśnie imię pojawia się na zagłówkach oraz wewnętrznych listwach przyprogowych.

"To naprawdę wyjątkowy model Bugatti, który na zawsze zostanie zapamiętany jako jedyny w swoim rodzaju samochód" - powiedział Ken Choo, dyrektor generalny H.R. Owen. "Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy odegrać ważną rolę w dostarczeniu naszemu klientowi tego niesamowitego Chirona Sport" - dodaje.

Z zewnątrz auto pokryto różowym lakierem Silk Rose, opracowanym specjalnie dla tego konkretnego egzemplarza. Z kolei w środku kabinę wykończono skórą w kolorze Gris Rafale. Całość prezentuje się doprawdy imponująco!

Pewien mieszkaniec UK podarował swojej ukochanej Bugatii Chiron

Warto dodać, że trzeba dysponować doprawdy głębokimi kieszeniami, aby móc pozwolić sobi na taki samochód. Ceny Bugatti Chirona zaczynają się od około 3,2 mln dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje sumkę bliską 12 złotych!

Chiron to supersamochód produkowany od 2016 roku. Jest pretendentem do miana najszybszego samochodu świata, jedno z najdroższych i najbardziej luksusowych aut sportowych na świecie. 490.5 km/h – do takiej prędkości rozpędził się prototyp Bugatti Chiron Super Sport na torze Volkswagena prowadzone przez kierowcę wyścigowego, stając się najszybszym seryjnie produkowanym samochodem na świecie.

Następca Bugatti Veyrona został zaprezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie w 2016 roku. Sercem samochodu jest 8-litrowa jednostka W16, wykorzystana również w poprzedniku Chirona. Generuje ona 1500 KM przy 6700 obr./min, będąc wspieraną przez 4 turbosprężarki.