Najlepsze pokerowe programy telewizyjne

artykuł sponsorowany

Chociaż Polsce pokerowe programy telewizyjne nie osiągnęły tak dużej popularności, jak w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, stały się dowodem na to, że oglądanie zawodników w emocjonującej rozgrywce może przyciągnąć mnóstwo widzów i kibiców.

Największy boom na pokerowe programy telewizyjne rozpoczął się ponad 20 lat temu i pojawiały się one w największych stacjach, takich jak Discovery Channel czy CBS. Obecnie większość programów nie jest już emitowanych na antenie, jednak wciąż pojawiają się pojedyncze pokerowe turnieje emitowane na żywo. Wiele z nich na zawsze zapadło w pamięci graczy.

Nie każde polskie kasyno oferuje swoim graczom możliwość wzięcia udziału w turnieju pokerowym, a obserwowanie mniej lub bardziej doświadczonych pokerzystów może stać się nie tylko rozrywką, ale także dobrą nauką gry. Przyjrzyjmy się najbardziej udanym programom telewizyjnym, w których główną rolę odgrywała gra w pokera.

1. High Stakes Poker

High Stakes Poker to pierwszy program telewizyjny, który przychodzi na myśl wielu fanom pokera. Osiągnął niesamowitą popularność i został doceniony także przez profesjonalnych pokerzystów. Podczas gry pokerzyści obstawiali własne pieniądze, a gra toczyła się za wysokie stawki. Niektóre z pojedynków między graczami na stałe wpisało się do historii rozgrywek pokerowych. Dużym plusem tego programu byli prowadzący, którzy skrupulatnie i zrozumiałym językiem tłumaczyli, co dzieje się w grze.

2. World Series of Poker

World Series of Poker jest uważany za najważniejszy turniej pokerowy na świecie i przez pewien czas można było go oglądać także w telewizji, na kanale ESPN. Szczególną popularność turniejowi przyniosła spektakularna wygrana Chrisa Moneymakera w 2003 roku. W sumie WSOP był transmitowany przez dekadę, przynosząc sławę także lubianemu duetowi komentatorów - Normanowi Chadowi oraz Lonowi McEachernowi. Główny turniej zawsze był transmitowany na żywo.

3. Poker After Dark

W programie Poker After Dark emitowanym na antenie NBC brali udział profesjonalni i najbardziej rozpoznawalni gracze, w którym wpisowe wynosiło 20 000 dolarów, a do wygrania było 120 000 dolarów (w sześcioosobowym zespole). Podczas transmisji nie obyło się bez kontrowersji, na przykład, gdy jeden z pokerzystów pokonał innego będąc pod wpływem alkoholu. Nie brakowało prawdziwych emocji, a zachowania niektórych graczy na zawsze pozostawały w pamięci widzów. Emisja programu zakończyła się, gdy przeszedł on w ręce sponsorów. Nowe odcinki zaczęto emitować po 2017 roku.

1. European Poker Tour

European Poker Tour to program, który powstał w 2004 na fali popularności serii World Poker Tour. Wyłącznym zarządzającym turniejem od 2011 stała się firma PokerStars, co odróżniało ten program on jej odpowiedników na świecie i w Ameryce Północnej. Celem PokerStars stało się przekształcenie EPT w najlepszy turniej pokerowy w Europie, a później na świecie. Program był nie tylko pokazywany w telewizji, ale także można go było oglądać w Internecie. W przeciwieństwie do swojego globalnego odpowiednika WPT, przy stole znajdowało się nie sześciu, ale ośmiu graczy. W 2017 roku European Poker Tour zastąpiono turniejem PokerStars Championship. W 2022 roku ogromny sukces w EPT odniósł Polak - Grzegorz Główny, który w turnieju Pradze wygrał główną nagrodę w wysokości prawie 700 tys euro.

2. Celebrity Poker Showdown

Programy, w których biorą udział gwiazdy filmu i celebryci zawsze przyciągają uwagę widzów. Nie inaczej było w przypadku Celebrity Poker Showdown, w którym do stołu pokerowego zasiedli między innymi Matthew Perry, Ben Affleck czy Coolio. Główną wygraną w turnieju było 100 000 dolarów, przeznaczone na cele charytatywne. Program stracił swoją popularność w momencie, gdy zaczęto do niego zapraszać mniej znanych celebrytów.

Artykuł sponsorowany dostarczony przez klienta, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Autor: Redakcja Polish Express