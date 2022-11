Najlepsze okazje BLACK FRIDAY online i do tego cashback!

Black Friday zbliża się do nas wielkimi krokami!

W dobie szalejącej inflacji i niepewnego jutra, udział w wyprzedażach Black Friday to najlepszy sposób na udane Święta Bożego Narodzenia. A teraz jeszcze promocje się dublują – z LetyShops nie tylko skorzystasz z najgorętszych przedświątecznych ofert, ale za część wydanej kwoty dostaniesz też zwrot gotówki! Nie czekaj zatem i już teraz sprawdź, jak możesz zarabiać na zakupach online.

Zamów towary i usługi w ulubionych sklepach i skorzystaj z cashbacku

Cashback to stosunkowo nowy, ale sprawdzony już trend w zakupach online. Idea jest prosta – Ty zamawiasz towary lub usługi w swoich ulubionych sklepach, a LetyShops pomaga Ci odzyskać część wydanych pieniędzy. Oferty cashbacku są tak zróżnicowane, jak proponowany przez sklepy asortyment i waha się w granicach od 1-2 do nawet 30-40 proc. Skorzystanie z usługi jest bardzo proste – wystarczy utworzyć konto na platformie zakupowej LetyShops.com i aktywować ofertę w dowolnym, interesującym Cię sklepie internetowym. W przypadku więcej niż jednego zakupu, zwroty są sumowane, a zaoszczędzona kwota jest następnie przelewana na Twoje konto PayPal lub konto bankowe.

Załóż konto na LetyShops i kupuj taniej

LetyShops współpracuje obecnie z 2791 sklepami – zarówno z markami polskimi, jak i zagranicznymi. Wśród sklepów z cashbackiem znajdują się giganci sprzedaży sprzętu elektronicznego, telefonów, odzieży, obuwia, sprzętu AGD i RTV czy też akcesoriów sportowych. Jednym słowem – z usługi cashback możesz skorzystać w trakcie niemal dowolnych zakupów w Twoich ulubionych sklepach. Aby otrzymać zwrot gotówki za zakupy, musisz się zarejestrować klikając w link:

https://letyshops.onelink.me/HKO3/lcjjjkxn



Po zarejestrowaniu konta na LetyShops.com aktywuj dowolną, interesującą Cię ofertę, przejdź do wybranego sklepu i dokonaj zakupu tak, jak robisz to zazwyczaj. LetyShops poinformuje Cię następnie o statusie cashback i przysługującym Ci zwrocie - w zależności od warunków oferty, zwrot pieniędzy otrzymasz natychmiast albo w czasie określonym w ofercie.

Inną dostępną opcją jest zainstalowanie wtyczki LetyShops do przeglądarki, dzięki której będziesz na bieżąco informowany, czy na stronie, którą akurat odwiedzasz, oferowane są zwroty typu cashback.

Ciesz się z Black Friday podwójnie

Do wielkich promocji z okazji Black Friday sklepy online są już prawie gotowe. Niezależnie zatem od tego, czy przebywasz obecnie w Polsce, czy w UK, skorzystaj z przedświątecznych wyprzedaży internetowych z cashbackiem. Już teraz przejrzyj najgorętsze oferty oferowane przez sklepy online takie jak:

HUAWEI

MediaExpert

Gino Rossi

MediaMarkt

Komputronik

Modivo

Eobuwie.pl

Empik

Norton

Van Graaf

Adobe

HalfPrice

Play

Philips

Tamaris

Zarabiaj też z LetyShops robiąc zakupy na marketplace'ach, czyli na platformach oferujących towary wielu sprzedawców internetowych w jednym miejscu. Sprawdź, ile możesz zyskać w Black Friday z:

AliExpress

Allegro

Shopee

Wish

Alibaba.com

Frisco.pl

Usługa cashback to miliony zadowolonych klientów

Od ośmiu lat z cashback oferowanego przez Letyshops skorzystało już blisko 30 milionów klientów. Konsumenci robiący zakupy za pomocą platformy cenią sobie przede wszystkim dostęp do wielu znanych marek i niezawodność, jeśli chodzi o zwrot części wydanych pieniędzy. Automatyczne zatwierdzenie casbacka, łatwy w użyciu, intuicyjny interfejs aplikacji, a do tego obsługa klienta na najwyższym poziomie – oto co chwalą sobie zakupowicze, którzy zarabiają, kupując w swoich ulubionych sklepach.

Pamiętaj, wyprzedaż online z okazji Black Friday ze zwrotem gotówki z tytułu cashback jest możliwa tylko z aplikacją Letyshops.

Aby rozpocząć oszczędzanie na zakupach online, zarejestruj się w LetyShops.com klikając w ten link: https://letyshops.onelink.me/HKO3/lcjjjkxn

