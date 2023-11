Styl życia Najlepsze miasto w Wielkiej Brytanii w 2023 roku? [ranking]

Czytelnicy Condé Nast Traveller wybrali najlepsze miasta Wielkiej Brytanii — któremu z nich przypadła nagroda Reader’s Choice Awards?

Czytelnicy luksusowego magazynu podróżniczego wskazali na najlepsze miasto na Wyspie i… wynik może was zaskoczyć! Nagrody Reader’s Choice Awards to największe i najbardziej wpływowe wyróżnienia tego typu w branży, rzucające światło na najlepsze miejsca na całym świecie.

Któremu miasto w UK przypadły najwyższe oceny? Oto zestawienie TOP 10:

10. Brighton (wynik 80.22)

To artystyczne miasto na plaży ma wszystko: mnóstwo kuszących restauracji, świetną ofertę kulturową i naprawdę doskonałą rybę z frytkami. Od przełomu XIX/XX wieku jest to ośrodek niezwykle popularny wśród turystów (zarówno z Anglii, jak i z innych krajów). Linia kolejowa łącząca Londyn z Brighton pozwala na odbycie, chociażby jednodniowej wycieczki i spędzenie paru chwil na plaży.

9. Dundee (wynik 81.11)

Dzięki zakrojonej na szeroką skalę rewitalizacji nabrzeża, szkockie Dundee stało się kwitnącym ośrodkiem kulturalnym. Początki historii miejsca, w którym obecnie stoi miasto, sięgają epoki żelaza i wiążą się z ludem Piktów.

8. Belfast (wynik 83.07)

Stolica Irlandii Północnej to miejsca narodzin RMS Titanic, ale także z tętniące życiem miasto z bogatą ofertą kulturalną i artystyczną. Belfast stoi życiem nocnym i wszystkim, co się z nim wiąże. To pulsująca energią imprezownia, która w dodatku oferuje mnóstwo dobrego jedzenie oraz znakomitą ofertę kulturalną (muzea!). Niestety, tanio to nie jest, a i bywa dość niebezpiecznie. W Belfaście nadal da się odczuć konflikt trawiący Irlandczyków po dziś dzień.

7. Glasgow (wynik 83.27)

To tętniące życiem szkockie miasto znalazło się na liście przygotowanej przez Conde Nest Traveller już szósty rok z rzędu. I nie ma się co dziwić, bo Glasgow to jedna z największych atrakcji turystycznych całego UK, nie tylko Szkocji.

6. Liverpool (wynik 83.29)

„Miasto Beatlesów” zajmuje w tym roku szóste miejsce na liście, co oznacza awans w porównaniu z zeszłym rokiem. To niegdyś surowe miasto jest teraz stolicą luzu, gdzie sklepy ze starociami, galerie sztuki wprowadzają na ulice kreatywną atmosferę.

5. Cambridge (wynik 84,16)

Cambridge słynie ze swojej uniwersyteckiej tradycji i architektury. Sięgająca dawnych czasów historia jest wpleciona w średniowieczne uliczki i budynki tego nas wskroś swobodnego miasta.

4. Manchester (wynik 85.36)

Nie sposób nie doceniać nieco surowego i nieokrzesanego piękna tego miasta. Położone na północy Wyspy przemysłowe miasto może zachwycić swoją sceną muzyczną oraz życiem nocnym. Ulice są tu pełne życia, a futbolowym fanom nie musimy przypominać, że jest to dom dwóch znanych marek piłkarskich.

3. Edynburg (wynik 86.38)

Szkocka stolica słynie z licznych dorocznych imprez i festiwali, z których najsłynniejszymi są Edinburgh International Festival, Fringe (festiwale teatralne) oraz Military Tattoo (występy orkiestr wojskowych). Znakomita oferta kulturalna, doskonała gastronomia, „szkockość” na każdym kroku oraz Edinburgh Castle — czegóż chcieć więcej? No, może, żeby pogoda była ciut lepsza…

2. Londyn (wynik 86.44)

Finansowa stolica świata, która przyciąga miliarderów z całego globu i jest siedzibą wielu arystokratycznych rodów z zasiadającymi na angielskim tronie Windosrami, zajęła miejsce drugie. Londyn to nie tylko duże miasto, ale tętniące życiem centrum składające się z 32 dzielnic, z których każda ma swój własny, odrębny charakter, od modnego Dalston po kolorowe Notting Hill i tętniące życiem Soho.

1. Cardiff (wynik 86.84)

Na pierwszym miejscu znalazła się stolica Walii, niegdyś miasto przemysłowe i górnicze, a teraz stawiające na nowoczesną turystykę spod znaku „city break”. Cardiff wyróżnia się niezwykle życzliwym podejściem jego mieszkańców do innych ludzi. Jeśli chcecie ich poznać, poznać walijską kulturę i zwyczaje, to na pewno będziecie mieli taką okazję!