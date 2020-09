Najlepsze miasta w UK do pracy zdalnej? Zobacz najnowszy ranking

Obecnie, gdy coraz więcej osób ma pracę zdalną, zapadają decyzje o przeprowadzce do miast, w których koszty życia są mniejsze, a warunki do pracy z domu lub kafejek wygodne. Zobacz, gdzie warto poszukać mieszkania lub domu przy takim trybie pracy.

W czasie lockdownu wiele osób zaczęło pracować ze swoich domów (według danych 49 proc. wszystkich pracowników w UK), a część z nich będzie mogła przy pracy zdalnej pozostać. Zaobserwowano w związku z tym tendencję do wyprowadzek z Londynu, w którym koszty utrzymania są wyjątkowo wysokie, do innych miast, w których kupno mieszkania znajduje się w granicach możliwości przeciętnego pracownika, a warunki do pracy są dobre.

Miasta w UK idealne do pracy zdalnej

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Zoopla, w którym wzięto pod uwagę takie kryteria, jak koszt zakupu mieszkania/domu, średnią prędkość internetu, liczbę osób pracujących zdalnie, czy liczbę kafejek, w których możemy w razie potrzeby ulokować się z laptopem, stworzono ranking brytyjskich miast, w których praca zdalna może być najbardziej wygodna.

W opracowanym rankingu na miejscu 10. znalazło się miasto Wigan, położone w Greater Manchester ze średnią ceną nieruchomości w wysokości 152 768 funtów, liczbą kafejek – 37, liczbą osób pracujących z domów – 10 932, prędkością internetu - 65,3 Mbps. Zaraz za nim Belfast z nieco wyższą średnią ceną nieruchomości – 159 564 funtów, liczbą kafejek – 115, liczbą osób pracujących zdalnie – 9 626 i prędkością internetu 79,8 Mbps. Belfast zajął miejsce 9. w rankingu razem z Grimsby, gdzie dom można kupić za 138 291 funta, mieć do wyboru 30 kafejek, liczba zdalnych pracowników wynosi 4 690, a średnia prędkość internetu to 89,6 Mbps.

Na miejscu 8. w rankingu miast w UK znalazł się urokliwy Edynburg, gdzie średni koszt nieruchomości to 277 767 funtów, dostępnych w mieście kafejek jest aż 316, osób pracujących z domów 25 210, a średnia prędkość internetu wynosi 77,4 Mbps.

Miejsce 7. na liście zajął Liverpool, uśrednione ceny domów w tym mieście szacuje się na 158 858 funtów, liczba kawiarni nie jest mała i wynosi 192, z kolei osób pracujących zdalnie jest aż 12 340, a średnia prędkość netu to 70,6 Mbps.

Na miejscu 6. znalazło się Huddersfield w West Yorkshire, gdzie dom można kupić za 162 356 funtów, kafejek jest w mieście 67, a pracowników zdalnych 17 926, natomiast średnia prędkość internetu to 60,7 Mbps. Miejsce 5. zajęło Glasgow, gdzie wartość nieruchomości szacuje się na 190 619 funtów, kafejek, do których można się wymknąć z laptopem jest 212, ludzi pracujących zdalnie jest 26 531, a internet o prędkości 64,6 Mbps.

Miejsce 4. w rankingu zajęło Leeds, gdzie na zakup domu trzeba średnio przeznaczyć 199 842 funty, kafejek do wyboru mamy 174, pracowników zdalnych jest 29 997, a prędkość internetu to 65,6 Mbps.

Pierwszą trójkę zaczyna Bradford, gdzie domy są w średniej cenie 123 624 funtów, kafejek jest 62, pracowników zdalnych 19 562, a internet o prędkości 62,9 Mbps. Na drugim miejscu uplasowało się miasto Hull, gdzie nieruchomość możemy kupić za 128 774 funty, kafejek jest 78, pracowników zdalnych 5 742, a internet o zawrotnej wręcz prędkości 131,4 Mbps.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęło drugie co do wielkości miasto w Anglii - Birmingham, gdzie średnia cena domu wynosi 187 850 funtów, wybór kafejek jest dość duży – 181, pracowników zdalnych sporo – 33 231, a internet o prędkości 74,1 Mbps.