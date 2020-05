Najlepsze miasta do imprezowania w Anglii

Nie samą pracą człowiek żyje – zapewne wszyscy znamy to powiedzenie. Każdy potrzebuje czasem odpoczynku i to najlepiej w takiej formie, jaka sprawia mu największą przyjemność. Po pracy, weekendową porą, zwłaszcza w większych miejscowościach, kwitnie nocne życie. Niektóre miasta Anglii są wprost stworzone dla imprezowiczów.

Liverpool

Zdaniem popularnego serwisu Trip Advisor, to słynne portowe miasto najbardziej zasługuje na tytuł króla nocnego życia w Anglii. Odwiedzający zwykle zaczynają od wizyty na Royal Albert Docks, czyli kompleksie budynków i magazynów, gdzie obserwować można płynące statki, podczas sączenia zimnych napojów w jednym z wielu kultowych pubów.

Niemniej jednak, jak na miasto Beatlesów przystało, Liverpool słynie ze swojej sceny muzycznej i bogatej oferty występów na żywo. Kultowy Cavern Club na Mathew Streer, a także Concert Square, Alma de Cuba oraz ulubiona miejscówka Johna Lennona z czasów młodości – Ye Cracke – na pewno nie zawiodą oczekiwań.

Londyn

Londyn, który nie zawsze wymieniany jest w gronie najlepszych miejsc do spędzania czasu wieczorową porą, czy też po prostu do imprezowania, z pewnością jednak ma wiele do zaoferowania. Niezliczone puby i przytulne knajpki, z których wiele mieści się poza głównymi skupiskami ludzkimi, niejako w bocznych uliczkach są warte odwiedzenia.

Jednym z powodów, dla których ktoś mógłby chcieć pominąć angielską stolicę we wszelakich rankingach niewątpliwie mogą być wysokie ceny. Rzeczywiście, chcąc dobrze się zabawić w Londynie warto omijać turystyczne pułapki w Westminster, i udać się w modne miejsca w dzielnicach Soho, Camden, Brixton czy Brick Lane.

Ciekawym pomysłem na spędzenie wieczoru jest wizyta w kasynie, zwłaszcza w tak dużym mieście. W dobie kasyn internetowych, pokera online czy gier mobilnych, mnogość opcji nie zaskakuje. Dlatego też, trochę inaczej niż w Polsce, takie obiekty w Wielkiej Brytanii niejednokrotnie pełnią funkcję prawdziwych centrów rozrywki. Hippodrome Casino w Londynie to właśnie taki obiekt z mnóstwem atrakcji, pokazów teatralnych i muzyki na żywo. Dla Polaków w UKmieszkających lub odwiedzających stolicę, może to być jeden z punktów weekendowego relaksu.

Newcastle

Wśród studentów i miłośników dobrej zabawy Newcastle ma świetną renomę. O tamtejszych mieszkańcach mówi się, że nigdy nie biorą ze sobą płaszcza, kiedy wychodzą gdzieś na miasto, niezależnie od pogody. Ich imprezowa natura ma swój wyraz w brytyjskim reality show pod nazwą ‘Geordie Shore’, które to opowiada o przygodach młodych ludzi podczas lata w Newcastle właśnie.

Nic dziwnego, że w oczach wielu to tutaj znajduje się imprezowa stolica Anglii. Specjalnością zakładu są charakterystyczne drinki na bazie wódki, no i oczywiście szeroki wybór nocnych klubów, barów i pubów na słynnym Diamond Strip. A jeśli chcielibyśmy trochę odpocząć od miejskiego zgiełku zawsze można wybrać się nad rzekę Tyne.

Brighton

To portowe miasto nad południowym wybrzeżem kraju najpewniej nie u wszystkich wywołuje skojarzenia związane z bujnym nocnym życiem. Być może niektórzy słyszeli co najwyżej o piłkarskim klubie występującym obecnie w Premier League, Brighton & Hove Albion, gdzie swego czasu istotną rolę odgrywał polski bramkarz – Tomek Kuszczak.

Ale takie właśnie jest Brighton: żywe i kolorowe, przyjacielskie i pełne okazji do spędzenia miło czasu w gronie znajomych. W mieście znajdziemy mnóstwo restauracji, teatrów, ciekawych miejsc z muzyką na żywo, dopasowanych do każdego gustu, barów karaoke, klubów i tarasów widokowych. Zwłaszcza scena muzyki tanecznej ma się tutaj dobrze, a wielu znanych didżejów lubi tu występować.