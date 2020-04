Najlepsze kasyno online- jakie cechy powinno posiadać?

Sprawdź, jakie cechy powinno posiadać zaufane kasyno online. Artykuł napisany na podstawie opini ekspertów.

Najlepsze kasyno online- przegląd rankingów kasyn

W internecie można spotkać mnóstwo stron z rankingami kasyn online. Każda z nich poleca inne kasyna. Bardzo łatwo więc, pogubić się w informacjach jakie można na nich znaleźć. W tym artykule zwrócimy uwagę na ważne czynniki jakie wpływają na to, czy kasyno online może być zaufane i warte naszej uwagi.

Wybierz tylko kasyno online z licencją oraz certyfikatami

Fakt, czy kasyno posiada odpowiednie licencje oraz certyfikaty powinien być pierwszym krokiem jaki należy sprawdzić wybierając odpowiednie dla siebie kasyno. Tylko takie kasyno można darzyć zaufaniem. Dzieje się tak, za sprawą trudności w zdobyciu danej licencji. Kasyno, które jest zainteresowane w zdobyciu jej, musi przejść szereg testów pod każdym względem. Jest to proces bardzo czasochłonny oraz złożony. Istnieje jednak wiele licencji, więc wymienimy tutaj tylko te najpopularniejsze:

Malta Gaming Authority (MGA)

United Kingdom Gambling Commission (UKGC)

Gibraltar Betting and Gaming Association (GBGA)

Alderney Gambling Control Commission (AGCC)

Do kolekcji, oprócz licencji, kasyno powinno posiadać certyfikaty. Działają one na podobnej zasadzie. Tak samo jak licencje, są one znakiem na to, że kasyno jest uczciwe oraz bezpieczne. Certyfikaty wydają audytorzy, którzy sprawdzają kasyno online okresowo, co oznacza, że kasyno w przypadku nagięcia zasad może taki certyfikat utracić. Do najbardziej popularnych należą:

Ecogra

TST Labs

GLI

Norton

Obsługa Klienta

Grając w kasynie online, możemy napotkać problemy, lub możemy mieć wiele pytań. W tym wypadku bardzo ważna jest pomoc działu obsługi klienta. Przed rozpoczęciem gry w kasynie, należy sprawdzić, czy dane kasyno ma szeroką ofertę w tym zakresie. Sprawdź drogi komunikacji ze wsparciem, mogą one być w postaci: numeru telefonu, e-mail, chatu online. Sprawdź również średni czas odpowiedzi, co znacznie bardziej przygotuje cię w przypadku pytań. Bardzo ważnym filtrem supportu jest też język w jakim możesz się z nimi komunikować. Nie wszystkie kasyna mają w swojej ofercie obsługę klienta w języku polskim. Najczęściej pojawiającymi się językami są języki: angielski, niemiecki, hiszpański.

Metody Płatności

Kolejna ważna sprawa, która naświetli ci możliwości jakie daje dane kasyno online. Należy zwrócić uwagę osobno na metody depozytu oraz wypłat. Nie we wszystkich przypadkach możemy wypłacić pieniądze tą samą metodą, którą je zdeponowaliśmy. Dobre kasyno online powinno posiadać kilka możliwości depozytu oraz wypłaty wygranej. Ta część powinna być sprawdzana jeszcze przed zarejestrowaniem się w kasynie online. Jakie są możliwe metody płatności w kasynach? Bardzo często są to e-portfele. Warto jednak wybrać tą, którą znamy oraz którą oferuje najkrótszy czas wykonywania operacji.

Bonusy

Po sprawdzeniu, czy wybrane przez nas kasyno na pewno jest bezpieczne i czy potencjalną wygraną wypłacimy bez większych problemów, warto zwrócić uwagę na bonusy jakie oferują kasyna online. Bardzo często kod bonusowy wymagany jest przy rejestracji, więc ten krok powinien być celem naszego researchu jeszcze przed rejestracją. Często bonus kasynowy, przyznawany jest wraz z pierwszym depozytem i przybiera postać dodatkowych kredytów w postaci procentów od depozytu lub darmowych spinów. Niektóre kasyna prowadzą politykę bonusów okresowych takich jak bonusy cotygodniowe, lub świąteczne.

Oferta gier kasynowych

Jest to kluczowy element rankingu kasyn online. Warto sprawdzić ofertę gier kasynowych jakie oferuje dana strona. Powinna ona być różnorodna, często z możliwością darmowej gry na próbę. Najczęstszymi grami kasynowymi są gry takie jak blackjack, poker, ruletka, czy baccarat.

Przy wyborze kasyna online najlepiej kierować się własnym rozumem, jednak nie zaszkodzi zaczerpnąć opinii oraz nauki z doświadczeń innych graczy. Strony typu ranking kasyn mogą być pomocne ale nie powinny przeważać nad naszą decyzja. Życzymy powodzenia w poszukiwaniach właściwego kasyna online!

Powyższy tekst jest artykułem sponsorowanym, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.