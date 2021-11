Najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w UK. W których miastach zobaczymy najbardziej świąteczne Christmas Markets? [MAPA]

Fot. Getty

W których brytyjskich miastach jarmarki bożonarodzeniowe cieszą się największym uznaniem i roztaczają najbardziej świąteczną atmosferę? Od kiedy i do kiedy otwarte są najlepsze Christmas Markets w UK? Przedstawiamy tegoroczne zestawienie.

W ubiegłym roku spora część tradycyjnych brytyjskich jarmarków bożonarodzeniowych została odwołana z powodu lockdownu. W związku z tym, tegoroczne jarmarki świąteczne są wyjątkowe i z pewnością przez wielu z niecierpliwością wyczekiwane. W których miastach można zobaczyć najlepsze Christmas Markets w UK?

Najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe w UK

Magazyn National World opublikował na swoich łamach ranking najlepszych brytyjskich jarmarków świątecznych. W zestawieniu wzięto pod uwagę takie aspekty, jak typowo bożonarodzeniowa atmosfera, atrakcje czy dostępna gastronomia. Wśród najlepszej dziewiątki wymieniono poniższe Christmas Markets - wszystkie są otwarte w 2021 roku.

Manchester Christmas Markets

W Manchesterze funkcjonuje kilka miejskich jarmarków bożonarodzeniowych, mających bogatą ofertę prezentów, ozdób świątecznych, tradycyjnych smakołyków bożonarodzeniowych z całego świata. Manchester Christmas Markets odbywają się między 12 listopada a 22 grudnia i stanowią największe tego typu wydarzenie w północnej Anglii.

Birmingham's Frankfurt Christmas Market

Ten jarmark bożonarodzeniowy przyciąga rocznie około 5 milionów osób. Co ciekawe, jest to największy tradycyjny jarmark niemiecki organizowany poza Niemcami i Austrią. Niezapomniane atrakcje można podziwiać od 4 listopada do 23 grudnia, a niektóre nawet do 9 stycznia.

Hyde Park Winter Wonderland

Jest to największe świąteczne wydarzenie w Londynie, które odbywa się między 19 listopada a 3 stycznia. Ten jarmark charakteryzuje się bogatą ofertą rozrywkową. Oprócz straganów z jedzeniem, upominkami i ozdobami świątecznymi, można tu pojeździć na łyżwach na lodowisku pod chmurką czy wziąć udział w warsztatach rzeźbienia w lodzie – a to tylko przykładowe atrakcje.

Edinburgh Christmas Market

Jarmark w Edynburgu odbywa się między 19 listopada a 2 stycznia. Tutaj również atrakcji nie brakuje, a wśród nich sporą sławą cieszy się labirynt z choinek, lodowisko pod gołym niebem i grota świętego Mikołaja.

Belfast Christmas Market

Jarmark w Belfaści odbywa się między 20 listopada a 23 grudnia. Znajdziemy tu około 100 straganów oferujących wysokiej jakości produkty zarówno lokalne, jak i z całego świata. Tutaj z pewnością zjemy i wypijemy coś pysznego i rozgrzewającego, a także znajdziemy unikatowy prezent dla wyjątkowej osoby.

York Christmas Festival

York Christmas Festival rozpoczął się 18 listopada, a zakończenie planowane jest na 23 grudnia. Tutaj możemy poczuć atmosferę Bożego Narodzenia rodem ze starych filmów Walta Disneya. Oprócz tradycyjnych jarmarcznych straganów, możemy przejść się na miejscowe targowisko oferujące niepowtarzalne lokalne towary, a także przejechać się zabytkową karuzelą.

Winchester Cathedral Christmas Market

Ten jarmark bożonarodzeniowy, inspirowany tradycyjnym jarmarkiem niemieckim, przyciąga rocznie około 400 000 osób i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych tego typu imprez w całej Europie. Na 125 straganach zobaczymy wybór najróżniejszych produktów. W tym roku goście jarmarku będą również mogli skorzystać ze świątecznego lodowiska. Jarmark trwa od 19 listopada do 22 grudnia.

Nottingham Winter Wonderland

Jarmark w Nottingham inspirowany jest stylem bawarskim. Znajdziemy tu około 40 straganów oferujących wszelkiego rodzaju prezenty gwiazdkowe, pyszne specjały czy rękodzieło. Na samym środku miejskiego rynku można podziwiać 18-metrową choinkę.

Bristol Christmas Market

Wśród najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w UK nie mogło zabraknąć Bristol Christmas Market, który odbywa się między 5 listopada a 23 grudnia. Oprócz ponad 50 straganów, w grudniu goście będą mieli okazję spotkać świętego Mikołaja i jego renifery. Można też doskonale zrelaksować się przy ulicznej muzyce na żywo oraz innych świątecznych atrakcjach.