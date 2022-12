Najlepsze i najgorsze miasta do życia dla imigrantów w 2022 roku [ranking]

Co najbardziej doceniają ekspaci?

Największa na świecie społeczność ekspatów licząca sobie 4,5 miliona członków w ramach rankingu Expat City Ranking 2022 oceniła miasta, w których żyje. Jak wypadł Londyn i inne brytyjskie miasta?

Zasadniczo, ranking przygotowany przez InterNations w ramach obszernej ankiety przygotowanej przez „Expat Insider” dotyczy zagranicznych specjalistów i menedżerów. W tym roku wzięło w nim udział 11 970 ekspertów w swoich dziedzinach. Respondentów poproszono o ocenę 56 różnych czynników, które mieszczą się w 16 podkategoriach związanych z życiem za granicą. Te 16 podkategorii podzielono następnie na pięć wskaźników - „Quality of Life”, „Ease of Settling In”, „Working Abroad”, „Personal Finance” oraz nową kategorię „Expat Essentials”, który obejmuje życie cyfrowe, tematy administracyjne, mieszkalnictwo i język. Badanie obejmuje również lokalny wskaźnik kosztów utrzymania, który nie był brany pod uwagę w ogólnym rankingu. W sumie zebrano dane na temat 50 miast na całym świecie.

Jakie miasto wygrało Expat City Ranking 2022?

Historycznie, w ramach zestawienia Expat City Ranking 2022 Wielka Brytania i Londyn nie wypadały zbyt dobrze, delikatnie mówiąc. W zeszłym roku brytyjska stolica została uznana za jedno z najgorszych miast na świecie do życia, jeśli jestem ekspatem. W 2021 w rankingu znalazło się miejsce dla 66 miast, a Londyn zajął w tym zestawieniu zaledwie 51. miejsce. Jak miasto poradziło sobie w 2022?

Znacznie lepiej! Londyn ogółem zajął 40. miejsce, a więc ledwo ledwo uniknął znalezienia się w najgorszej dziesiątce na liście. Niestety, na liście próżno szukać innych miast brytyjskich, natomiast irlandzki Dublin uplasował się na pozycji 37. Brytyjska stolica oferuje ekspatom wspaniałe możliwości kariery, ale koszty życia w tym mieście są po prostu zbyt wysokie.

Jak wypadł Londyn w rankingu?

Plusem jest to, że zajmuje Londyn 17. miejsce w ramach wskaźników „Working Abroad”, a nawet znajduje się w pierwszej trójce pod względem perspektyw kariery (3. miejsce). 73% ekspatów w Londynie pozytywnie ocenia swoje możliwości kariery (w porównaniu z 58% na całym świecie), podczas gdy 78% poprawiło swoje perspektywy zawodowe, przeprowadzając się właśnie do tego miasta (w porównaniu z 60% globalnie). „Tutaj mam lepsze możliwości osiągania swoich celów” — mówi ekspat z Kenii. Jednak chociaż większość respondentów uważa swoją pracę za bezpieczną (66% zadowolonych w porównaniu do 59% na całym świecie), tylko 56% czuje się uczciwie opłacanych (w porównaniu z 62% na całym świecie).

Kwestie finansowe są generalnie dużym problemem, a Londyn zajmuje przedostatnie miejsce w indeksie „Personal Finance” (49. miejsce). Gorzej wypada tylko Vancouver (50. miejsce). Siedmiu na dziesięciu ekspatów w Londynie (70%) uważa, że koszty utrzymania są zbyt wysokie, dwa razy wyższe niż średnia światowa (35%), a 38% twierdzi, że ich dochód nie wystarcza na wygodne życie (w porównaniu z 28% na całym świecie).

W jakim mieście życie jest najlepsze, jeśli jest się emigrantem?

Niestety, w zestawieniu „Expat Insidera” nie ma również żadnego polskiego miasta.

Jak wygląda zestawienie 10 najlepszych miast do życia według ekspatów?

1. Walencja (Hiszpania)

2. Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

3. Mexico City (Meksyk)

4. Lizbona (Portugalia)

5. Madryt (Hiszpania)

6. Bangkok (Tajlandia)

7. Bazylea (Szwajcaria)

8. Melbourne (Australia)

9. Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

10. Singapur (Singapur)

Hiszpańskie miasto w środkowo-wschodniej części kraju, leżące nad Morzem Śródziemnym było chwalone za to, że jest przystępne pod względem finansowym, bardzo przyjazne oraz świetnie się w nim żyje. Dubaj z kolei nie miał żadnej konkurencji, jeśli idzie o pracę za granicą i radzenie sobie z życiem. Jest tam również w czym wybierać, jeśli idzie o rozrywki. Natomiast Mexico City to miasto przyjazne i niedrogie, ale niestety niebezpieczne.

Co najbardziej doceniają ekspaci?

Jak wygląda zestawienie 10 najgorszych miast do życia według ekspatów?

50. Johannesburg (RPA)

49. Frankfurt (Niemcy)

48. Paryż (Francja)

47. Stambuł (Turcja)

46. Hongkong

45. Hamburg (Niemcy)

44. Mediolan (Włochy)

43. Vancouver (Kanada)

42. Tokio (Japonia)

41. Rzym (Włochy)

Miasto w północno-wschodniej części Południowej Afryki zostało określone w rankingu, jako najdroższa destynacja dla imigranta, a poza tym Johannesburg zajął 50. miejsce w Quality of Life Index. Frankfurt z kolei plasuje się wśród najniższej ocenianej dziesiątki miast we wszystkich możliwych kategoriach. Natomiast Paryż to najlepsze miasto pod względem kultury, o ile cię w ogóle na nie stać!

