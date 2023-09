Podróże i turystyka Najlepsze i najgorsze lotniska w UK. Wyniki najnowszego rankingu zaskakują

Znamy wyniki najnowszego rankingu Which? dotyczącego najlepszych i najgorszych lotnisk w UK. Pozycja niektórych portów lotniczych w rankingu może zaskakiwać.

Które lotniska w UK cieszą się największym uznaniem mieszkańców UK?

Z najnowszej ankiety Which? przeprowadzonej na próbie 4000 osób wynika, że ulubionym lotniskiem Wyspiarzy jest Port lotniczy Liverpool-John Lennon. Na podium znalazł się jeszcze Port lotniczy Londyn-City i Port lotniczy Southampton. Lotnisko w Liverpoolu zostało pochwalone za doskonałą obsługę pasażerów czekających do oddania bagażu i do kontroli bezpieczeństwa, a także za miły i przyjazny personel. Poza tym w Liverpoolu bezproblemowo przebiega odbiór bagażu i kontrola paszportowa.

Poniżej przedstawiamy wyniki najnowszego rankingu dotyczącego najlepszych i najgorszych lotnisk w UK:

1. Port lotniczy Liverpool John Lennon: 82 proc.

2. Port lotniczy London City: 78 proc.

3. Port lotniczy Southampton: 77 proc.

4. Port lotniczy Bournemouth: 76 proc.

5. Port lotniczy East Midlands: 72 proc.

6. Port lotniczy Glasgow International: 62 proc.

7. Port lotniczy Leeds Bradford: 58 proc.

8. Port lotniczy London Gatwick North: 57 proc.

9. Port lotniczy London Heathrow Terminal 4: 57 proc.

10. London Heathrow Terminal 5: 57 proc.

11. Port lotniczy Bristol: 56 proc.

12. Port lotniczy Aberdeen: 55 proc.

13. Port lotniczy Edinburgh: 55 proc.

14. Port lotniczy London Gatwick South: 54 proc.

15. Port lotniczy London Heathrow Terminal 2: 54 proc.

16. Port lotniczy London Heathrow Terminal 3: 54 proc.

17. Port lotniczy Birmingham Airport: 53 proc.

18. Port lotniczy Manchester Terminal 2: 50 proc.

19. Port lotniczy Belfast International: 49 proc.

20. Port lotniczy London Luton Airport: 49 proc.

21. Port lotniczy Manchester Terminal 1: 44 proc.

22. Port lotniczy Manchester Terminal 3: 38 proc.

Przeczytaj też:

Pasażer Ryanair żąda 257 funtów po nieporozumieniu przy wejściu na pokład Breaking News

Lotnisko w Manchesterze najgorzej ocenianie w UK

Najgorzej w rankingu Which? wypadł Port lotniczy w Manchesterze. I to oba terminale – zarówno numer 1, jak i numer 3. Na lotnisku w Manchesterze pasażerowie skarżą się na długie i uciążliwe kolejki, a także na ogromny hałas i ogólnie przygnębiającą atmosferę.

– Wybór odpowiedniego lotniska często nie znajduje się wysoko na wakacyjnej check- liście podróżnych. Ale poświęcenie czasu na przemyślenie, dokąd się leci, może naprawdę się opłacić. Zalecamy wybór mniejszego lotniska, ponieważ nasza ankieta pokazuje, że zazwyczaj osiąga ono lepsze wyniki pod względem czasu oczekiwania w kolejkach i obsługi klienta, zapewniając wczasowiczom pozytywny początek wakacji, na jaki zasługują – podsumowuje wyniki ankiety Rory Boland z Which? Travel.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Dwie trzecie Brytyjczyków popiera legalizacją wspomaganego samobójstwa

Kolejki do lekarzy – jak sytuacja wygląda w Anglii a jak w Polsce?

Bon na 175 funtów na zakupy dla tysięcy gospodarstw domowych