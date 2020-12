Najlepsze i najgorsze banki w Wielkiej Brytanii – sprawdź najnowszy RANKING!

Fot. Getty

Organizacja konsumencka Which? opublikowała wyniki najnowszej ankiety dotyczącej banków i innych instytucji finansowych świadczących swoje usługi na terenie Wielkiej Brytanii. Sprawdź, które banki, bądź alternatywne instytucje finansowe, wypadły w tym zestawieniu najlepiej, a które zdecydowanie najgorzej!

Organizacja Which? zapytała 4 500 mieszkańców Wielkiej Brytanii o ich odczucia względem obsługi klienta w najbardziej popularnych bankach, towarzystwach budowlanych i instytucjach pożyczkowych działających wyłącznie online. Poniżej prezentujemy Wam wyniki tej jakże ciekawej ankiety.

Najlepsze banki, towarzystwa budowlane i instytucje pożyczkowe w UK

24. Tesco Bank, 60%

23. Citibank, 60%

22. Virgin Money, 61%

21. RBS, 61%

20. Ulster Bank, 62%

19. Bank of Ireland, 62%

18. TSB, 63%

17. Santander, 63%

16. Bank of Scotland, 64%

15. HSBC, 65%

14. Danske Bank, 66%

13. Smile, 67%

12. The Co-op Bank, 68%

11. Barclays Bank, 68%

10. NatWest, 69%

9. Lloyds Bank, 69%

8. Halifax, 70%

7. Nationwide, 74%

6. Revolut, 77%

5. M&S Bank, 77%

4. Metro Bank, 78%

3. First Direct, 79%

2. Monzo, 82%

1. Starling Bank, 88%

Challenger banki podbijają rynek UK

Z ankiety Which? wyraźnie wynika, że do sektora finansowego w Wielkiej Brytanii z przytupem wkroczyły tzw. challenger banki, oferujące swoje usługi wyłącznie online. To właśnie one – Starling, Monzo i First Direct - zdobyły w zestawieniu trzy pierwsze miejsca. I chyba trudno jest się temu trendowi dziwić, biorąc pod uwagę, że challenger banki umożliwiają założenie darmowego lub bardzo taniego rachunku bankowego, a dodatkowo wydają one także klientom karty płatnicze oraz umożliwiają dokonywanie przelewów. Klient takiego banku ma dostęp do bankowości online poprzez specjalną aplikację dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (tzw. user experience).