Najlepsze filmy świąteczne: Zobacz ranking 20 filmów, które każdy chętnie obejrzy w Boże Narodzenie!

Fot. Getty

Boże Narodzenie to czas na rodzinę, na spokojne jedzenie, przebaczenie… i filmy! Niezależnie zjadłeś za dużo i nie możesz zejść z kanapy, czy też po prostu potrzebujesz chwili odpoczynku od krewnych i innych gości - świąteczne klasyki mogą uratować Twoją sytuację. Zobacz, które świąteczne filmy naprawdę warto obejrzeć!

Dziennik „The Independent” stworzył ranking ponadczasowych świątecznych klasyków filmowych - oprócz znanych nam współcześnie komedii typu „Love Actually” czy „Kevin sam w domu”, na poniższej liście znajdziecie też filmy mniej oczywiste, jak choćby „Die Hard” czy „Carol”. Który film należy do Waszych ulubionych? Życzymy miłego oglądania i czekamy na Wasze opinie!

1) It’s a Wonderful Life (1946)

2) Home Alone (1990)

Ten film znany jest chyba wszystkim i nie trzeba go przedstawiac

3) Elf (2003)

4) The Snowman (1982)

5) The Muppet Christmas Carol (1992)

6) Gremlins (1984)

7) Love Actually (2003)

8) Carol (2015)

9) Home Alone 2: Lost in New York (1992)

10) Meet Me in St Louis (1944)

11) A Christmas Carol (1999)

12) Die Hard (1988)

13) The Bishop’s Wife (1947)

14) White Christmas (1954)

15) Happy Christmas (2014)

16) Rare Exports: A Christmas Tale (2010)

17) The Holiday (2006)

18) Miracle on 34th Street (1994)

19) The Apartment (1960)

20) The Santa Clause (1994)

Poniżej alternatywny ranking: