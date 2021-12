Najlepsze filmowe hity na święta oglądaj na platformie KINOMANIAK.EU

Artykuł sponsorowany

W ofercie platformy sVOD KINOMANIAK.EU znajdziecie wybór znakomitych polskich produkcji filmowych, a także bogatą ofertę tytułów zagranicznych. To idealne źródło filmowej rozrywki na święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok!

Sezon świąteczno-noworoczny i zbliżające się Boże Narodzenie to świetna okazja, aby z jednej strony nadrobić kinowo-filmowe zaległości, a z drugiej - zapoznać się ze współczesną polską kinematografią. Dni są krótkie, wieczory długie i nierzadko chłodne, wszystko zatem sprzyja, aby urządzić sobie domowy seans. Nie ma to jak rozłożyć się na kanapie i pozwolić porwać dobrej, filmowej fabule. Jak oglądać dobre polskie filmy mieszkając w Wielkiej Brytanii? Jest na to sposób! Serwis KINOMANIAK.EU oferuje dostęp do bogatej biblioteki polskich (i nie tylko!) produkcji z najwyższej półki. Można z niego skorzystać przebywając nie tylko w UK, ale również w innych krajach, które należą do Unii Europejskiej i USA.

W bieżącej ofercie KINOMANIAK.EU znajdują się wysoko ocenianie przez widzów i zauważone przez krytyków produkcje. Co warto polecić? OSTATANIA RODZINA (2016) to jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Obsypany nagrodami obraz opowiada losy słynnej rodziny Beksińskich. W legendarne postaci Zdzisława i Tomka wcielili się Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik. Towarzyszą im Aleksandra Konieczna jako Zofia Beksińska oraz Andrzej Chyra w roli marszanda Piotra Dmochowskiego. "Ostatnia rodzina" została nagrodzona Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych oraz Polską Nagrodą Filmową za najlepszy scenariusz; z uznaniem spotkały się również wielokrotnie nagradzane role Seweryna (nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno) oraz Koniecznej.

BOŻE CIAŁO (2019) to film Jana Komasy, twórcy m.in. “Sali Samobójców” i “Miasta 44”. Jest opartą na faktach historią 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę i marzy o tym, aby zostać księdzem. Po warunkowym zwolnieniu trafia do małego miasteczka, gdzie zaprzyjaźnia się z lokalnym proboszczem podając się za księdza. Pod nieobecność proboszcza, Daniel wykorzystuje sytuację i zaczyna pełnić posługę kapłańską. Film zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie zdobył nagrodę Europa Cinemas oraz Inclusive Award Edipo Re dla filmów, które niosą humanistyczne wartości. Później film został pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Przy MAYDAY (2019) uśmiejecie się do rozpuku! W rolę Janka Kowalskiego, pechowego taksówkarza-bigamisty z Warszawy, wciela się fenomenalny Piotr Adamczyk. Jego szczęśliwe życie u boku dwóch kobiet przerywa niespodziewany wypadek, podczas którego ginie walizka z pieniędzmi. Następujące po nim lawinowo dziwne zbiegi okoliczności, omyłkowo zrozumiane przez bohaterów wypowiedzi i błędnie zinterpretowane przez nich wydarzenia doprowadzają do absurdalnego zawikłania sytuacji.

To rzecz jasna tylko kilka propozycji z bogatego zbioru filmów dostępny w serwisie KINOMANIAK.EU

Dostęp do bogatej biblioteki tytułów zapewniony jest poprzez aplikację Android TV oraz przez aplikacje dostępne na urządzenia mobilne oparte na systemach Android oraz IOs. Filmy można więc oglądać na urządzeniach każdego rodzaju - telefonach, tabletach czy laptopach. Wszystkie filmy oferowane przez Kinomaniak.eu pochodzą z całkowicie legalnego źródła. Pełen dostęp biblioteki kinowej kosztuje 3,49 GBP za miesiąc.

WAŻNE! Filmy z bliblioteki KINOMANIAK.EU są dostępne na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz USA.

