Najlepsze biuro podróży w UK — które zajęło pierwsze miejsce w rankingu Which?

Jet2holidays zostało uznane za najlepszego dostawcę usług wakacyjnych w Wielkiej Brytanii, w ramach rankingu przygotowanego przez organizację prokonsumencką Which?. Pierwszym miejsce podzieliło się z biurem podróży Kuoni.

Jet2holidays i Kuoni zajęły wspólnie pierwsze miejsce w przygotowanym przez Which? rankingu. Zestawienie to zostało przygotowanie na podstawie poziomu zadowolenia klientów z usług oferowanych przez szeroko pojęte biura podróży, które zajmowały się organizacją wczasów w roku 2022. Najlepszy wynik, sięgający 84 proc. został osiągnięty przez wymienione wyżej firmy. Dzięki temu uzyskały one tytuł „Which? Recommended Provider” (WRP). Respondenci chwalili bardzo wysoki poziom obsługi klienta, a niemal w każdej kategorii Jet2holidays i Kuoni, zostały ocenione najwyżej, jak to było tylko możliwe (pięć gwiazdek). Jet2 straciło jedną gwiazdkę przy ocenie zakwaterowania, a Kuoni – najdroższy dostawca usług wakacyjnych w zestawieniu – za stosunek jakości do ceny.





Najlepsze biuro podróży w UK

Dla porównania, internetowe biuro podróży eDreams uzyskało łącznie ocenę na poziomie 64%, uzyskując zaledwie dwie gwiazdki za zgodność opisu oferowanych wakacji z rzeczywistością. Warto również zwrócić uwagę, że choć w ofercie tej firmy znajdowały się najtańsze wakacje, to za stosunek jakości do ceny została ona oceniona na trzy gwiazdki.

Oto zestawienie czołówki najlepszych biur podróży w UK:

1. Jet2Holidays

1. Kuoni

3. Trailfinders

4. Inghams

5. Hays Travel

A tak wygląda zestawienie najgorszych biur podróży w UK:

1. eDreams

2. Best At Travel

3. Balkan Holidays

4. Broadway Travel

5. Lastminute.com

Jacy touroperatorzy są najlepiej i najwyżej oceniani przez turystów?

Ankiety Which? mające na celu zbadanie zdania i opinii respondentów na temat usług oferowanych przez biura podróży na Wyspie zostały przeprowadzone online wśród 8361 dorosłych na temat ich doświadczeń między wrześniem 2019 a wrześniem 2022 roku.

Jak zwrócono uwagę, jeden z podróżnych zauważył, że spotkał się z „niegrzecznym i ignoranckim” personelem pokładowym, gdy leciał samolotem, podczas gdy inny opisał „przedłużające się i frustrujące” doświadczenie związane z próbą nawiązania kontaktu z agentami obsługi klienta za pośrednictwem aplikacji, jak czytamy na łamach portalu „The Evening Standard”. Wśród pozytywnych doświadczeń był jeden zadowolony klient, który powiedział, że „wszystko było bardzo sprawne, dobra komunikacja i cudowny personel”.

Co klienci doceniają najbardziej?

Odpowiadając na wyniki ankiety, rzecznik eDreams powiedział, że porównywanie firm, które specjalizują się w „bardziej tradycyjnej ofercie wakacji zorganizowanych” z biurem, które reprezentuje, specjalizującym się w dynamicznie zmieniającej się ofercie dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów, jest niewłaściwie. eDreams skupia się w oferowaniu „pakietów dynamicznych” lotów i hoteli.

„Po kilku niezwykle destrukcyjnych latach dla podróżnych, nasza ankieta wykazała, że dobra obsługa klienta stawia najlepsze firmy na czele stawki. Niektórzy respondenci skarżyli się, że trudno było skontaktować się z ich dostawcami, gdy coś poszło nie tak, a Jet2holidays i Kuoni wyróżniły się w tym względzie, oferując podróżnym wsparcie na każdym etapie” - komentował Jo Rhodes, zastępca redaktora naczelnego Who? Travel. „W przyszłym roku ci, którzy dokonują rezerwacji za pośrednictwem biura, które otrzymało wyróżnienie „Which? Recommended Provider” będą mieć pewność, że podana cena jest ceną, którą zapłacą, ponieważ wszystkie te firmy zobowiązały się do nienakładania dodatkowych opłat w obliczu trwającego kryzysu kosztów utrzymania”.

Jet2holidays iKuoni znalazły się na szczycie zestawienia przygotowanego przez Which?

Jet2holidays to brytyjska firma oferująca wyjazdy wakacyjne i funkcjonująca, jako touroperator, a więc zajmująca się tworzeniem własnego produktu turystycznego w postaci gotowego pakietu usług. Została założona w 2007 roku jako spółka zależna Dart Group (obecnie przemianowana na Jet2) i siostrzana spółka Jet2.com, trzeciej co do wielkości regularnej linii lotniczej w Wielkiej Brytanii. W 2018 roku Jet2holidays stało się drugim co do wielkości organizatorem wycieczek w Wielkiej Brytanii pod względem przyznanych licencji ATOL.

W swojej ofercie Jet2holidays ma wakacje w ramach aż 55 różnych miejsc docelowych, a firma zasadniczo koncentruje się na Wyspach Kanaryjskich, Balearach, Hiszpanii, Grecji i Turcji. Jet2holidays sprzedaje swoje produkty zarówno za pośrednictwem swojej strony internetowej, jak i niezależnych biur podróży.

