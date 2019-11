NAJLEPSZA promocja na polską telewizję z okazji Black Week - 30 dni całkowicie BEZ OPŁAT!

W ramach promocji Black Week na platformie Player.pl obowiązuje promocja 3+1 - wykupując abonament na okres 4 miesięcy, aż 30 dni dostajemy w pełni gratis! Takiej okazji nie można przegapić!

Player.pl od lat jest najbardziej angażującym polskim serwisem oferującym kanały telewizyjne na żywo oraz programy wideo na życzenie. Nieustannie bije rekordy popularności – w tym roku przekroczył magiczną granicę 5 mln realnych użytkowników. Platforma nieustannie poszerza swoją ofertę o najnowsze filmy, seriale i formaty rozrywkowe. Daje także dostęp do kilkudziesięciu kanałów live. A wszystko to bez konieczności zawierania długotrwałych zobowiązań. Dzięki temu spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających widzów!

Wizytówką platformy Player.pl są jej produkcję własne - 15 listopada bezkompromisowa mecenas Joanna Chyłka powróciła z drugim sezonem! Serial "Chyłka: Kasacja" z fenomenalną Magdaleną Cielecką w roli tytułowej miał swoją premierę właśnie na cyfrowej platformie, a dopiero później w tradycyjnej telewizji.

Tym razem prawnicy z kancelarii Żelazny & McVay podejmują się obrony Piotra Langera Juniora (Jakub Gierszał), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka). U boku patronki stanie jej aplikant - Kordian Oryński (Filip Pławiak). Czy prawnikom uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Kto i dlaczego spróbuje przeszkodzić im w odkryciu prawdy?

Nowe odcinki serialu "Chyłka: Kasacja" będą ukazywać się co tydzień. W obsadzie znaleźli się ponownie Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski, Piotr Żurawski, Olga Bołądź, Jerzy Schejbal, Artur Żmijewski i Jakub Gierszał. W drugim sezonie dołączą do nich: Ireneusz Czop, Tomasz Schuchardt, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Bosak.

Serial Łukasza Palkowskiego, to druga ekranizacja prozy Remigiusza Mroza, pisarza, którego twórczość stanowi fenomen literacki ostatnich lat. Autor bestsellerowych kryminałów stworzył postać pani mecenas, która swoją inteligencją, uporem i ciętym dowcipem potrafi zwyciężyć w każdym prawniczym pojedynku.

Serial "Chyłka: Kasacja" można oglądać w pakiecie TVN International, gdzie oprócz przygód nieustraszonej mecenas można również zobaczyć inne seriale TVN m.in.: "Na Wspólnej", "Zakochani po uszy", "Pod powierzchnią" oraz ulubione programy takiej, jak "Kuba Wojewódzki" czy "Kuchenne rewolucje" oraz 3 kanały LIVE: ITVN, ITVN Extra i TVN24

Pakiet TVN INTERNATIONAL to dostęp do bogatej kolekcji VOD, w tym programów i seriali TVN. W pakiecie masz dostęp do trzech kanałów live na których zobaczysz między innymi najpopularniejsze programy tematyczne. Oglądaj nowe odcinki wybranych seriali TVN wcześniej niż w TV! To wszystko bez reklam i przez 7 dni bez opłat!

