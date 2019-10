„Najgorszy troll UK” skazany na 2 lata więzienia! W BBC przyznał, że jest uzależniony od znęcania się nad ludźmi w internecie

Fot. Getty

28-letni Szkot Stewart McInroy wyznał raz w wywiadzie dla BBC, że jest uzależniony od znęcania się nad ludźmi w internecie. Sad Newcastle Crown Court skazał go właśnie na dwa lata więzienia za „złamanie sądowego zakazu zbliżania się do ofiary”, czyli za nieprzerwany internetowy hejt w stosunku do jednej z kobiet.

Szkot Stewart McInroy ma długą historię maltretowania ludzi przez internet, dość powiedzieć, że sądy wydały w jego sprawach ponad 30 wyroków skazujących. Za sianie nienawiści w sieci 28-latek już cztery razy wylądował za kratkami, a w jednym z wywiadów w BBC przyznał, że jest uzależniony od znęcania się nad nieznanymi mu ludźmi w internecie.

Wśród przestępstw dokonanych przez Stewarta McInroy'a jest m.in. wysyłanie w sierpniu 2014 r. „chorych” wiadomości do rodziny i przyjaciół zaginionego Allana Bryant Jr. Szkot fałszywie twierdził, że to on porwał Bryanta Jr., którego, jak mówił, miał „brutalnie torturować i zabić” (dodajmy, że Allan Bryant Jr. do dziś nie został znaleziony). Za te występki Brytyjczyk trafił za kratki, ale zaraz po wyjściu z więzienia zaczął znęcać się nad byłą dziewczyną zaginionego chłopaka. W marcu 2015 r. McInroy zagroził kobiecie, że spali jej dom, a także że zrobi krzywdę jej dziecku i psu, jeśli ta nie zacznie z nim rozmawiać.

Tym razem sąd Newcastle Crown Court skazał Szkota za nękanie kolejnej kobiety na Facebooku i ujawnienie jej adresu. Na skutek działań McInroy'a Brytyjka nie tylko musiała zmienić miejsce zamieszkania, ale też leczyć się psychiatrycznie.