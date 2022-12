Najgorsze firmy energetyczne w UK - znamy wyniku przeglądu Ofgemu

Ofgem opublikował wyniki swojego przeglądu dotyczącego funkcjonowania 17 dostawców energii działających w Wielkiej Brytanii. Regulator rynku energetycznego w UK zwrócił uwagę na to, co muszą poprawić. Które z nich zostały uznane za najgorsze? Które najsłabiej wywiązują się z zadań badanych przez Ofgem?

Obecnie na Wyspie funkcjonują jedynie 23 firmy zajmujące się dostawą energii do gospodarstw w domowych. Piszemy jedynie, bo ten sektor przeżył prawdziwy wstrząs w zeszłym roku. Z powodu zawirowań na rynku, od stycznia 2021 roku do lutego 2022 roku liczba providerów, którzy ogłosili bankructwo, sięgnęła aż 32 (!!!). W ramach przeglądu zarządzonego przez Ofgem sprawdzono, w jaki sposób dostawcy energii zajmują się swoimi „wrażliwymi” klientami i jak dbają o ich dane.

Ofgem przeprowadził przegląd dotyczący niektórych usług dostawców energii.

W ramach przeglądu firmy musiały wyjaśnić, w jaki sposób identyfikują i przechowują dane klientów uznawanych za społecznie wrażliwych oraz czy zostali oni dodani do rejestru usług priorytetów. Zaznaczmy, że rejestr usług priorytetowych (Priority Services Register) zapewnia dostęp do dodatkowej pomocy tym osobom, którzy jej naprawdę potrzebują.

Dostawcy energii dostarczyli także informacje Ofgemowi na temat tego, czy oferują bezpłatne kontrole bezpieczeństwa gazu, czy wspierają wrażliwych klientów polegających na licznikach przedpłatowych i czy przekazują klientom odpowiednie informacje dotyczące choćby przerw w dostawach prądu.

Jakie były jego wyniki?

Jakie były wyniki tego przeglądu? Jak podaje „The Daily Mirror” Ofgem w różnych stopniu ocenił słabości poszczególnych providerów. Zostali oni sklasyfikowani w trzech kategoriach pod względem tego, co mają poprawić. „Poważne słabości” (severe weaknesses) odnotowano w przypadku pięciu firm. „Umiarkowane słabości” (moderate weaknesses) dotyczyły również pięciu przedsiębiorstwa, a „drobne słabości” (minor weaknesses)- siedmiu.

Oto pełne zestawienie:

„Poważne słabości”:

Good Energy

Outfox the Market

So Energy

Tru Energy

Utilita

„Umiarkowane słabości”:

E (Gas & Electricity)

Ecotricity

Green Energy UK

Octopus

Shell

„Drobne słabości”

British Gas

Bulb

EDF

E.ON

Ovo

Scottish Power

Utility Warehouse

„Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę ze strony dostawców i podjęte do tej pory działania” - komentował wyniki przeglądu Neil Lawrence, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w Ofgem. „Chociaż obserwujemy bardzo dobre praktyki w niektórych częściach naszej branży, to widzimy, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia w tym zakresie”. Lawrence zapewniał, że „większość dostawców” poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za ochronę wrażliwych klientów, ale dodał: „widzieliśmy wiele uchybień we wszystkich dziedzinach, którymi należy się pilnie zająć”.

Który z brytyjskich providerów ma najwięcej do poprawy?

„To będzie bardzo wymagająca zima dla wszystkich, a klienci muszą mieć pewność, że otrzymują pomoc i wsparcie, których potrzebują” - podsumował przedstawiciel Ofgemu.

Przypomnijmy, całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że brytyjski rząd pomoże rodzinom o średnich dochodach w sfinansowaniu remontu swojego domu tak, aby stał się on bardziej energooszczędny. W jego ramach mają zostać zaoferowane dotacje do kwoty 15 tysięcy funtów. Program ma potrwać trzy lata i rozpocząć się w kwietniu 2023 roku. W swoich założeniach zapewni wsparcie dla rodzin określanych, jako gospodarstwa domowe o średnich dochodach.

Wartość całego programu ma wynieść miliard funtów. Środki te mogą zostać przeznaczone na termoizolacje ścian lub instalację inteligentnego sterowania ogrzewaniem. Z finansowania będą mogły skorzystać osoby mieszczące się w grupach podatkowych od A do D. Rządowe założenia zakładają objęcie finansowaniem do 70 000 domów w ciągu trzech lat.

Warto pamiętać, że wiosną przyszłego roku rachunki za energię będą jeszcze mocniej obciążać budżety brytyjskich gospodarstw domowych. W najgorszej sytuacji znajdą się emeryci i osoby najbiedniejsze.

Przewiduje się, że liczba gospodarstw domowych wydających jedną piątą swoich dochodów na energię wzrośnie z 3 mln do 7,5 mln. Ogółem dwie trzecie brytyjskich gospodarstw domowych będzie wydawać co najmniej 10% swoich dochodów na rachunki za prąd i gaz w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, jak wynika z analiz przeprowadzonych przez naukowców z York University.

