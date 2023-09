Styl życia Najgorętszy dzień upałów w ten weekend

Synoptycy przewidują, że w sobotę wypadnie najgorętszy dzień w tym roku, czyli we wrześniu upały osiągną swoje apogeum. W środę w Wielkiej Brytanii mieliśmy najgorętszy wrześniowy dzień od 2016 roku. W Kew Gardens w Londynie odnotowano temperaturę 32 stopni Celsjusza.

Alerty dotyczące gorąca zostały zaostrzone do koloru bursztynowego. Jedynie na północnym-wschodzie kraju pozostano przy żółtym ostrzeżeniu. Met Office podało, że we wtorek w West Yorkshire, Kornwalii, Devon i Walii fala upałów osiągnęła swój próg. Chociaż najwyższe temperatury nie przekroczyły czerwcowego poziomu 32,2 stopni Celsjusza, czyli do tej pory najgorętszego dnia w roku.

Przeczytaj też:

Gaz rozweselający został uznany za narkotyk w UK Breaking News

Najgorętszy dzień wypadnie w weekend

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że w sobotę temperatura w Londynie może osiągnąć nawet poziom 33 stopni Celsjusza. Im dalej na północ, tym będzie chłodniej.

Oto regiony Anglii objęte bursztynowym alertem: Londyn, South East, South West, East i West Midlands, East, North West oraz Yorkshire i Humber.

W środę w większej części Anglii i Walii temperatura utrzymywała się powyżej 20 stopni. Jednak na obszarach północno-wschodniej Szkocji i północnej Anglii temperatury były niższe z powodu morskiej mgły.

W Szkocji i Irlandii Północnej temperatury oscylowały w granicach 20 stopni Celsjusza, a w czwartek w niektórych rejonach na północy i zachodzie mogą pojawić się burze.

Met Office poinformowało, że w Wielkiej Brytanii przez trzy kolejne dni odnotowano już temperaturę 30 stopni Celsjusza, co jest porównywalne z dotychczasowym wrześniowym rekordem.

Upały w Wielkiej Brytanii

Met Office twierdzi, że okres upałów na Wyspach wywołały burze tropikalne. To one mają wpływ na wysokie ciśnienie utrzymujące się nad Wielką Brytanią. Meteorolog Amy Bokota powiedziała, że we wtorek 13 stacji pogodowych oficjalnie zarejestrowało falę upałów.

Kryteria dotyczące „fali upałów” są spełnione, gdy w danej lokalizacji odnotowuje się okres co najmniej trzech kolejnych dni, w których dzienne maksymalne temperatury osiągną „próg” fali upałów. W Wielkiej Brytanii próg ten waha się od 25 do 28 stopni Celsjusza.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zmiany finansowe, które wchodzą we wrześniu

Te szkoły w UK zostały zamknięte z powodu betonowej „tykającej bomby zegarowej”. Zobacz pełną listę

„Tłuste koty” mają się dobrze w kryzysie. Dyrektorzy CEO otrzymali gigantyczne podwyżki