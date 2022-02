Najdroższa whisky na świecie - cena 81-letniego Macallana sięgnie 92 tys. funtów!

The Reach - tak nazywa się 81-letnia whisky single malt Macallana

Fot: Macallan

Jedna z najsłynniejszych szkockich destylarni whisky zapowiedziała premierę partii swojego słynnego trunku z czasów II Wojny Światowej. Ile będzie kosztować karafka 81-letniej whisky single malt Macallana?

Dojrzewająca w dębowej beczce po sherry whisky z rocznika 1940 (!!!) jest najstarszym trunkiem wyprodukowanym w historii Macallana. Słynna szkocka destylarnia z regionu Speyside zachowała tylko jedną partię tego napoju i teraz, po 81 latach zostanie wprowadzona do sprzedaży. Za jedną karafkę The Reach zapłacimy - bagatelka! - 92 000 funtów. W sumie w sprzedaży będzie dostępnych jedynie 288 butelek na całym świecie, a ich łączna wartość sięgnie prawie 26,5 miliona funtów. Nawet na rynku whisky, gdzie najlepsze roczniki najbardziej cenionych trunków najsłynniejszych destylarni osiągają zawrotne ceny w świecie kolekcjonerów, ceny zaproponowane w nowej ofercie Macallana wydają się astronomiczne.

Ile kosztuje najdroższa whisky na świecie?

Dodajmy, że karafka The Reach będzie sprzedawana w komplecie wraz z rzeźbą z brązu przedstawiającą trzy dłonie. Każda z nich reprezentuje trzy figury z historii Macallana. Pierwsza upamiętnia pracowników gorzelni z 1940 roku, druga - byłego prezesa Allana Shiacha, którego dziadek kierował firmą, gdy trunek został po raz pierwszy umieszczony w beczce. Trzecia dłoń należy do obecnego master whisky makera firmy, Kirsteen Campbell.

Czy 92 tysiące funtów za butelkę whisky to nie przesada? Nie nam to oceniać, ale zaznaczmy, że marka Macallan cieszy się dużym uznaniem wśród kolekcjonerów. Ceny butelek cieszących się opinią rarytasów szybko idą w górę i okazują się dobrymi inwestycjami. Dość powiedzieć, że 60-letni single malt Macallana z 1926 roku stał się pierwszą whisky w historii, która została sprzeda za ponad milion funtów. Miało to miejsce w 2019 roku.

Destylarnia Macallan funkcjonuje od 1824 roku. Jej siedziba zlokalizowana jest w Easter Elchies, w niewielkiej wiosce w Craigellachie u zbiegu rzek Spey i Fiddich. Macallan jest powszechnie uważany za drugą lub trzecią najlepiej sprzedającą się szkocką markę single malt, zaraz po Glenfiddich i, według niektórych, Glenlivet.