Najczystsze miasta w Anglii - gdzie mieszkanie jest najzdrowsze? [RANKING]

Fot: Wikimedia Commons

W którym z 55 głównych obszarów miejskich w Anglii możemy cieszyć się najmniej zanieczyszczonym powietrzem, ekologicznymi rozwiązaniami i ogólną czystością środowiskową? Które angielskie miasto jest najczystsze pod tym względem?

Jak wynika z dogłębnej analizy danych środowiskowych, Exeter jest najczystszym miastem w Anglii, jak czytamy w analizie przygotowanej przez ENDS Report. Miasto położone w hrabstwie Devon, zlokalizowane w południowo-zachodniej Anglii, swoją pozycję zawdzięcza wielu czynnikom. W Exeter mamy znakomitej jakości powietrzę oraz czystą wodę, odnotowano tu mniej dni z powietrzem złej jakości, niż w jakimkolwiek innym ośrodku miejskim badanym w indeksie. Oprócz tego przeciętne stężenia dwutlenku azotu, tlenków azotu i pyłu zawieszonego są niższe, niż średnie dla całej Anglii.

W pierwszej piątce znalazło się miejsce dla miast leżących na południowym wybrzeżu Anglii, a na podium Exeter wyprzedziło Worthing i Brighton

Które miasto w Anglii jest najczystsze?

Worthing to miasto leżące nad kanałem La Manche, w hrabstwie West Sussex. Panuje tu świetny klimat, a nadmorska miejscowość wypoczynkowa może pochwalić się drugą najniższą emisję CO2 na mieszkańca oraz największą ilość energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Lista 10 najczystszych miast w Anglii prezentuje się następująco:

1. Exeter

2. Worthing

3. Brighton

4. Plymouth

5. York

6. Peterborough

7. Barnsley

8. Oxford

9. Milton Keynes

10. Bournemouht

Co brano pod uwagę w opracowywaniu rankingu?

Jak w tym zestawieniu wypada stołeczny Londyn? Nie najlepiej, bo na samym końcu. Co prawda w mieście osiągnięto dobre wyniki w zakresie zachowań klimatycznych i ekologicznych - Londyn ma najniższy odsetek mieszkańców dojeżdżających do pracy prywatnym pojazdem i wysoki poziom zaopatrzenia w urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych - to stan powietrza w mieście jest fatalny. Burmistrz stolicy Sadiq Khan uczynił walkę z "toksycznym" powietrzem Londynu najwyższym priorytetem, ostrzegając, że miasto stoi w obliczu "kryzysu zdrowia publicznego"

Indeks opracowany przez ENDS klasyfikuje 55 głównych obszarów miejskich w Anglii pod względem ponad 30 czynników środowiskowych pogrupowanych w pięć kategorii – jakość powietrza, klimat, jakość wody, sfera publiczna i zachowania ekologiczne. "Indeks Czystych Miast ma na celu rozpoczęcie debaty na temat stanu środowiska w naszych największych miastach i zwrócenie uwagi na niektóre z rozległych dysproporcji środowiskowych, jakie istnieją między nimi" - komentował Jamie Carpenter, redaktor ENDS Report.