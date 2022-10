Najbrzydsze miasto leżące w Wielkiej Brytanii to... [RANKING]

Fot: Wikimedia Commons - Pierrette13

Generalnie miasta, miasteczka, a nawet wioski i wsie leżące w Wielkiej Brytanii uchodzą za ładne, urokliwie i mające swój wyspiarski charakter. Rzecz jasna, nie tyczy się to wszystkich, ale raczej nie należą one do paskudnych. Jedna i takie brzydkie miasta w UK znajdziemy...

Które z nich zasłużyło sobie na miano najbrzydszego? Jeśli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, zapraszamy do lektury poniższego tekstu! Nie spodziewajcie się, że w tym zestawieniu znajdziecie któreś z większych i bardziej rozpoznawalnych miast brytyjskich. Na liście nie ma Londynu, Manchesteru, Liverpoolu, Birmingham, nie ma tu również głównych miast szkockich, Edynburga czy Glasgow słynących właśnie ze swojego piękna, a także walijskich i północnoirlandzkich lokacji. Nie będziemy was trzymać dłużej w tajemnicy i zdradzimy, że pierwsze miejsce zostało zajęte przez Derry.

Derry to drugie największe miasto w Irlandii Północnej i i piąte co do wielkości w skali całej Irlandii. Jego oficjalna, brytyjska nazwa to Londonderry. Korzenia miasta leżącego nad rzeką Foyle sięgają co najmniej VI wieku. Co ciekawe w kontekście rzeczonego rankingu, nie brakuje tu zabytków architektury z epoki edwardiańskiej czy wiktoriańskiej (choćby Guildhall), nie brakuje tu muzeów (Tower Museum) czy innych zabytków (Free Derry Corner oraz Bloody Sunday Obelisk Memorial). A jednak, pomimo to, Derry uplasowało się na samym szczycie...

Uch, jakie paskudne - ranking najbrzydszych miast w UK

Na podium uplasowały się również Durham i Sheffield. Warto dodać, że obecność tego pierwszego, zlokalizowanego w północno-wschodniej Anglii, może dziwić. Dość powiedzieć, że w Durham znajdują się liczne zabytki architektury, w tym dwa (katedra i zamek) wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Oto pełny ranking najbrzydszych miast zlokalizowanych w UK:

1. Derry

2. Durham

3. Sheffield

4. Leeds

5. Hereford

6. Carlisle

7. Stirling

8. Peterborough

9. Sunderland

10. Lancaster

Dodajmy również, że na drugim końcu skali znalazł się angielski Oksford. Miasto znajduje się nad rzeką Tamizą i jest stolicą hrabstwa Oxfordshire w południowej części kraju. Znane jest głównie jako siedziba słynnego na całym świecie University of Oxford i zachwyca swoją piękną, akademicką architekturą.

W jaki sposób opracowano powyższą listę i wybrano miasto, które uznano za najbrzydsze w brytyjskie skali? Otóż ranking ten został przygotowany przez ekspertów z firmy Atlas Ceramics. W ramach badania przeanalizowano liczbę hoteli butikowych, zabytkowych budynków i pomników, a także oszacowano liczbę mieszkających w mieście architektów i projektantów wręcz. Do ogólnej oceny miasta dodano również ocenę w ramach "Beautiful City Score".

"Piękne miasto może również przyciągnąć nowych mieszkańców, pomagając kształtować jego charakter. Ludzie w pięknych miastach mają tendencję do bardziej towarzyskiego życia i czują się szczęśliwsi" - komentował rzecznik prasowy firmy, która stoi za tym rankingiem.

