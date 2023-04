Najbrutalniejszy więzień UK nie wyjdzie wcześniej zza krat - kim jest Charles Bronson?

Charles Bronson uchodzi za najsłynniejszego i najbardziej niebezpiecznego osadzonego w brytyjskim więzieniu mężczyznę. Przebywający obecnie w zakładzie karnym HMP Woodhill w Milton Keynes urodził się jako Michael Gordon Peterson w 6 grudnia 1952 w Luton (hrabstwo Bedfordshire).

Najlepiej znany jest właśnie jako Charles Bronson, ale przez pewien czas nazywał się Charles Ali Ahmed, a obecnie zmienił oficjalnie swoje imię i nazwisko na Charles Arthur Salvador. W 2014 roku zrobił to znak swoje szacunku dla słynnego Salvadora Dalego, jednego z jego ulubionych artystów.







Bronson po raz pierwszy trafił za kratki w 1974 roku w związku z popełnieniem drobnych zbrodni. Brytyjski wymiar sprawiedliwości skazał go na siedem lat więzienia za napad z bronią w ręku. Za kratkami spędził jednak więcej czasu, ponieważ w więzieniu dopuścił się do kolejnych napadów zarówno na więźniów, jak i strażników, od początku pracując na wspomniane miano najgroźniejszego i najbrutalniejszego osadzonego na Wyspie. Po zwolnieniu, które miało miejsce w 1987 roku, rozpoczął karierę bokserską, walcząc na gołe pięści w East End w Londynie. Jego promotor pomyślał, że potrzebuje bardziej odpowiedniego imienia i zasugerował, aby zmienił je na Charles Bronson, na cześć słynnego amerykańskiego aktora, klasyka kina akcji. Trudno mówić o „karierze” w tym przypadku, ponieważ bohater tego tekstu trafił do więzienia niedługo później, bo w 1988 roku, za dokonanie kolejnego rabunku.

Historia najbrutalniejszego i najniebezpieczniejsze więźnia w UK

To właśnie od tamtego czasu o Bronsonie i jego „wyczynach” za kratkami zaczęło być naprawdę głośno. Był wówczas przetrzymywany w każdym z trzech specjalnych szpitali psychiatrycznych w Anglii. Podczas odbywania kary zasłynął ze swojej brutalności i agresji. Wdawał się w bójki ze strażnikami i innymi osadzonymi, oblał gubernatora wodą, związał się z rodziną gryzoni, które wkradły się do jego celi, a w pewnym momencie wywołał prawdziwe zamieszki w więzieniu. Był wówczas uzbrojony we włócznię (zrobioną z rozbitej butelki i trzonka miotły) oraz był całkowicie nagi.

Po przetrzymywaniu trzech mężczyzn jako zakładników w swojej celi chłopak z Luton został skazany na kolejne siedem lat pozbawienia wolności (po apelacji wyrok ten skrócono do pięciu lat), ale po tym, jak dopuścił się dalszych incydentów, ostatecznie zdecydowano się wymierzyć mu karę dożywocia. Można napisać, iż czarę goryczy przelało porwaniu nauczyciela więziennego Phila Danielsona w 1999 roku, co przyczyniło się też do zniszczeń w zakładzie karnym.

Kim jest Charles Bronson?

Nie tylko kochające sensacyjne treści brytyjskie media zajmowały się jego osobą. Bronson stał się prawdziwym fenomenem. Jego postać była analizowana w książkach, wywiadach i badaniach nad reformą więziennictwa

Przestępca na krótko przeszedł na islam w 2001 roku i stał się znany jako Charles Ali Ahmed po ślubie z Fatemą Sairą Rehman – kobietą, która zaczęła do niego pisać, gdy przebywał za kratkami.

Na czym polega fenomen chłopaka urodzonego w Luton?

Reżyser Nicolas Winding Refn nakręcił film poświęcony jego postaci zatytułowany po prostu „Bronson". W główną i tytułową rolę wcielił się znakomity aktor Tom Hardy, który rozmawiał z „prawdziwym” Bronsonem, aby móc lepiej go poznać i lepiej przygotować się do roli. „Jestem miłym facetem, ale czasami tracę wszystkie zmysły i staję się paskudny. To nie czyni mnie złym, tylko zdezorientowanym” - mówił przestępca w 2000 roku.

Kim jest dziś Bronson? To autor książek, który napisał wiele publikacji w związku ze swoimi doświadczeniami i więźniami, których spotkał i poznał podczas pobytu za kratkami. To fanatyk fitnessu, który spędził wiele lat w odseparowaniu od innych więźniów. To artysta, którego prace, obrazy i ilustracje związane z życiem w więzieniu i wizytami w szpitalach psychiatrycznych były wystawiane i przyniosły mu nagrody.

Jaką decyzję w sprawie przedterminowego zwolnienia podjęto w jego sprawie?

Ostatnio, 70-letni Bronson starał się o przedterminowe zwolnienie, ale jego wniosek w tej sprawie został odrzucony 30 marca 2023 roku. „Po rozważeniu okoliczności popełnionego przez niego przestępstwa, postępów, jakie Pan Salvador poczynił podczas pobytu w areszcie i dowodów przestawionych podczas przesłuchań, komisja nie była przekonana, że nadaje się on do (wcześniejszego) zwolnienia” - czytamy w oświadczeniu komisji ds. przedterminowych zwolnień.

