Najbogatsza rodzina w UK jest tak zachłanna, że nie chce płacić pracownikom stawki Real Living Wage. Jej majątek sięga ok. £30 mld

Rodzina Hinduja to według „The Sunday Times” najbogatsza rodzina w Wielkiej Brytanii. Ale media donoszą, że jest ona tak zachłanna, że nie chce płacić swoim pracownikom nawet stawki Real Living Wage.

Najbogatsza rodzina w UK nie chce płacić godnego wynagrodzenia?

Majątek rodziny Hinduja – uznanej przez dziennikarzy „The Sunday Times” za najbogatszą rodzinę w Zjednoczonym Królestwie, tylko w ciągu jednego roku zwiększył się o £11,5 mld. A mimo to, jak donoszą media brytyjskie, Hinduja Group nie chce płacić pracownikom w Wielkiej Brytanii stawki Real Living Wage. Stawki wynagrodzenia za godzinę pracy w UK, która, zaznaczmy, nie jest co prawda obowiązkowa (takimi są National Living Wage i Minimum Wage), ale która pozwala utrzymać minimalny, godny poziom życia w danym regionie kraju. Real Living Wage jest z reguły wyższa niż ustawowa płaca minimalna – od 22 września 2022 roku stawka wynosi £10,90 dla całej Wielkiej Brytanii poza stolicą oraz £11,95 dla Londynu. Wysokość Real Living Wage została podniesiona przez Living Wage Foundation o dokładnie jednego funta — z odpowiednio £9,90 oraz £11,05 w Londynie.

Chciwość nie zna granic?

Media brytyjskie podają, że niektórzy pracownicy Hinduja Global Services (HGS) – firmy outsourcingowej, z której usług korzysta m.in. rząd brytyjski w zakresie weryfikowania zaświadczeń o niekaralności (ang. Disclosure and Barring Service check, DBS), odmawia płacenia swoim pracownikom godnych stawek za ich pracę. Weryfikatorzy HGS, którzy sprawdzają rejestry karne potencjalnych pracowników, otrzymują wynagrodzenie w wysokości zaledwie £9,75 za godzinę. I choć stawka ta jest wyższa od ustawowego minimum, które wynosi obecnie £9,50 dla pracowników w wieku 23 lat i starszych, to jest znacznie niższa od dobrowolnej stawki Real Living Wage sugerowanej przez Living Wage Foundation.

Hinduja Global Services, która jest częścią Hinduja Group, zaoferowała pracownikom w kwietniu tego roku podwyżkę rzędu 3,25 proc. Czyli podwyżkę znacznie poniżej obecnej stopy inflacji, która w sierpniu wyniosła 9,9 proc. i która prawdopodobnie z końcem roku jeszcze wzrośnie.

Pracownicy w UK mają dość niskich płac i zapowiadają strajki

Osoby pracujące przy Disclosure and Barring Service mają dość takiego traktowania i zapowiadają przeprowadzenie akcji strajkowych w dniach 17 - 29 października. To będzie już trzeci protest pracowników HGS od sierpnia, ale trudno powiedzieć, czy przyniesie pozytywny efekt. Pracownicy domagają się od Hinduja Group podwyżki płac do co najmniej £10,90 za godzinę pracy, a także ustanowienia zasiłku chorobowego, corocznego urlopu w wymiarze 27 dni, płatnych przerw i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. - To rozczarowujące, że multimiliarderzy, właściciele HGS, wciąż odmawiają przyznania ciężko pracującym pracownikom przyzwoitej podwyżki płac. Ich majątek osobisty szacuje się na ponad 28,5 miliarda funtów, więc zdecydowanie mogą sobie na to pozwolić. Nasi członkowie są sfrustrowani i źli z powodu niechęci do wypłacania im uczciwego wynagrodzenia i są naprawdę przygotowani na dłuższe protesty. W miarę zbliżania się Świąt Bożego Narodzenia rodzina Hinduja powinna przestać bawić się w chytrusów i przyznać pracownikom podwyżkę.

Najbogatsza rodzina w UK broni się, że dobrze płaci pracownikom

Hinduja Group nie zgadza się z zarzutami, że źle opłaca swoich pracowników. - W sierpniu tego roku 68 proc. siły roboczej otrzymywało wynagrodzenie powyżej stawki Real Living Wage wynoszącej 9,90 funta. Pozostali byli nowicjuszami w biznesie i zarabiali minimum 9,75 funta na godzinę. (…) W tym roku, od 1 kwietnia, pracownikom zaoferowano 3,25 proc. podwyżki – liczba ta znacznie przewyższała wszelkie wynagrodzenia w sektorze publicznym dla większości urzędników służby cywilnej i nie było to finansowane przez DBS ani podatników, ale przez samą HGS. Oferta ta została przyjęta i dobrze przyjęta przez resztę firmy – zaznaczył rzecznik HGS. I dodał, że firmy mają czas do połowy maja następnego roku na ustanowienie stawek zasugerowanych przez Living Wage Foundation.

Rodzina Hinduja nie cieszy się ostatnio dobrą prasą. Łączny majątek braci Hinduja szacuje się na około 28,5 miliarda funtów, a ostatnio stali się oni bohaterami skandalu, gdy zarzucono im, że nie zbudowali wymaganych 98 niedrogich mieszkań dla pracowników kluczowych i/lub pracowników o niskich dochodach w obrębie nowego, luksusowego osiedla w Londynie, którego wartość szacowana jest na 1,2 miliarda funtów.

