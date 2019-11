Najbogatsi w UK boją się podatków bardziej niż Brexitu - Planują już wyprowadzkę z UK, jeśli Partia Pracy wygra wybory

Dziennik "Independent" napisał, że jeden z czołowych polityków z Parlamentu Europejskiego twierdzi, że Wielka Brytania zgodziła się na norweski model członkostwa we Wspólnocie po Brexicie.

Mimo zmasowanego ataku na Unię Europejską, partie optujące za Brexitem zaczynają tracić poparcie Brytyjczyków. Najnowsze sondaże pokazują, że przybywa zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii we Wspólnocie. W...

Philip Hammond: Istnieje szansa na to, że parlamentarzyści w przyszłym tygodniu zagłosują już nad zmianami do umowy ws. Brexitu

Kanclerz skarbu, Philip Hammond powiedział, że „istnieje możliwość”, że w przyszłym tygodniu parlament brytyjski zagłosuje już nad zmianami do umowy ws. Brexitu, jednak to, czy do zgody na te zmiany dojdzie,...