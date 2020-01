Najbardziej znana brytyjska wróżka, która przewidziała Brexit, zapowiada śmierć członka brytyjskiej rodziny królewskiej w 2020 r.!

Fot. YouTube

Jemima Packington, która od dawna cieszy się renomą najbardziej wiarygodnej, ale też i najbardziej ekscentrycznej wróżki na Wyspach, przepowiedziała właśnie, czego możemy się spodziewać w 2020 r. Wśród przepowiedni znalazła się m.in. śmierć członka brytyjskiej rodziny królewskiej.

Jemima Packington chwali się, że każdego roku sprawdza się od 75 do 90 proc. jej przepowiedni. Co jednak warte przypomnienia, Brytyjka nie wróży ani z kart, ani na podstawie konstelacji gwiazd, tylko ze... szparagów. Kobieta, która otrzymała przydomek Asparamancer, zasłynęła tym, że opracowała unikatową metodę polegającą na wyrzucaniu w powietrze wiązek szparagów i obserwowaniu, jak chaotycznie spadają one na ziemię. I to właśnie układ, jaki tworzą szparagi po zetknięciu z ziemią, pozwala Brytyjce odczytywać przyszłość.

Czytaj też: Przepowiednie Baby Wangi na 2020 rok. Co według najsłynniejszej znachorki stanie się m.in. w Wielkiej Brytanii?

Przepowiedni Jemimy Packington nie można bagatelizować, ponieważ przewidziała ona trafnie między innymi Brexit, rozwód angielskiego piłkarza Jamiego Redknappa, wygraną Anglii w Mistrzostwach Świata w krykiecie mężczyzn, powrót „Big Brothera” na ekrany telewizorów, a tylko ostatnio – odsunięcie Theresy May od rządzenia.

Nie przegap: Brytyjski jasnowidz przewidział pożar katedry Notre Dame. Rzuci wyzwanie Babie Vandze?

Teraz brytyjska wróżka ostrzega, że w 2020 r. umrze członek brytyjskiej rodziny królewskiej, a także zapowiada, że dojdzie do „gładkiego” Brexitu oraz że monarchia brytyjska wzbogaci się o kilku kolejnych potomków (ich liczba może być tym razem nawet rekordowa). Poza tym, już poza granicami UK, Donald Trump zostanie wybrany jesienią na drugą kadencję (choć szybko pożegna się z urzędem z uwagi na wszczętą przeciwko niemu procedurę impeachmentu), a coraz więcej państw na świecie zaangażuje się w aktywną walkę ze zmianami klimatu. Świat będą też w 2020 r. nawiedzać liczne huragany i trzęsienia ziemi, a w Wielkiej Brytanii wybuchnie skandal z udziałem największych gwiazd sportu.