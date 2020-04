Najbardziej zakorkowane miasta UK ujawnione! Gdzie, poza Londynem, jeździ się najgorzej?

Fot. Getty

Najnowsze badanie, przeprowadzone przez Inrix, potwierdziło, że Londyn to najgorsze miasto do jeżdżenia samochodem w UK. Każdego roku przeciętny londyńczyk spędza w samochodzie 149 godzin, czyli ponad 6 dni!

To, że Londyn znalazł się na czele niechlubnej listy najgorszych do jazdy samochodem miast w UK, nikogo specjalnie nie dziwi. W końcu od lat mówi się o tym, że w stolicy Wielkiej Brytanii jest zbyt mało miejsca dla samochodów w porównaniu do liczby osób chcących poruszać się po mieście właśnie tym środkiem transportu. - W Londynie jest spore przeludnienie, a do tego ogromna, stosunkowo dobrze zarabiająca liczba ludzi. Miasta w Wielkiej Brytanii są nieco starsze i gęściej zaludnione niż miasta amerykańskie. Londyn ma ponad 2000 lat. Gdy [budujesz] miasto dla pieszych, koni i powozów, i dla wszystkiego, co nie jest samochodem, to z samochodami środowisko miejskie przestaje sobie tak dobrze radzić – zaznacza Trevor Reed, analityk Inrix.

Jeśli chodzi o kolejne miasta, po których bardzo źle się jeździ w UK, to na 2. miejscu znalazł się Belfast, na 3. Bristol, a na kolejnych jeszcze Edynburg i Manchester. Mieszkańcy stolicy Irlandii Północnej spędzają średnio w samochodzie 112 godzin – mieszkańcy Bristolu -103 godziny, mieszkańcy Edynburga - 98 godzin, a mieszkańcy Manchesteru - 92 godziny. Łącznie, jak podaje Intrix, ludzie spędzają w samochodach w najbardziej zakorkowanych miastach UK średnio 115 godzin, co oznacza straty dla gospodarki rzędu £6,9 mld.

Najbardziej zakorkowaną drogą w UK była w zeszłym roku droga A404/A50 prowadząca z Edgware Road na Old Street w Londynie – kierowcy stracili tam średnio 44 godziny w roku. A tylko nieznacznie lepiej było na drodze A38 w Birmingham, gdzie kierowcy stali w korkach średnio 32 godziny w ciągu roku.