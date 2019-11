Najbardziej nieszczęśliwi ludzie w UK mieszkają w Londynie - gdzie dokładnie?

Komitet finansowy Bank of England dostał pozwolenie blokowania każdego potencjalnego zagrożenia, które mogłoby wpłynąć niekorzystnie na stabilizację angielskiej ekonomii. W efekcie mają zostać podjęte...

Po ciężkim dniu pracy wielu z nas zdarza się padać z nóg. Dla lokatorów pewnego mieszkania w Południowym Londynie był to jednak stan permanentny – wejście do wynajmowanego lokalu było możliwe jedynie na...

Fatalne skutki cięć w zasiłkach mieszkaniowych widać już w Walii. Rząd nie chce dopłacać do mieszkań i domów, które mają choć jedną niezamieszkaną sypialnię. Zajmujący je ludzie muszą więc szukać mniejszego...

O tym, że życie w Londynie do tanich nie należy nikogo przekonywać nie trzeba - sam przywilej mieszkania w stolicy pochłania sporą część pensji przeciętnego londyńczyka. A konkretnie - ile? Mamy konkretne wyliczenia!

Ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii na przestrzeni roku wzrosły o ponad 6,1 proc. - wynika z najnowszych statystyk rynku nieruchomości. Jak informują eksperci, zakup własnego domu w Anglii to obecnie wydatek...

Paradoksy mieszkaniowe w UK - TANIEJ jest dolatywać z Holandii, niż mieszkać w Bristolu

To może brzmieć, jak jakieś szaleństwo, ale takie właśnie są realia rynku mieszkaniowego w UK - taniej wychodzi przeniesie się do Holandii i latanie samolotem do Bristolu, niż życie i mieszkanie w tym...